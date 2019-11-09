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吳俊杰微調動作控球更佳 澳職交流賽先發失2分

最新更新：2019/11/09 19:06

（中央社記者謝靜雯嘉義9日電）中職味全龍隊投手吳俊杰，入隊後約1個月，教練團幫忙調整動作。吳俊杰表示，修改動作對控球有很大幫助。味全龍隊今天與阿德雷德巨人隊交流賽，吳俊杰先發2.2局，失2分。

中職味全龍隊今天與澳職阿德雷德巨人隊在嘉義市立棒球場交手，味全龍隊由吳俊杰先發，首局稍微有狀況，先投出2次保送、被敲安打掉分，但連飆3次三振，沒有多掉分數；第3局被敲全壘打，未投完即退場。

吳俊杰今天總計投2.2局，被敲3支安打，投出4次三振，失掉2分責失分，球隊終場以13比4拿勝，吳俊杰無關勝敗。

味全龍隊總教練葉君璋表示，吳俊杰首局稍有狀況，但後半段越投越好，他是球隊培養的先發投手戰力，加入球隊後，教練團幫忙微調動作，把投球前身體會往旁邊拉的動作省略，希望他投起球來可更輕鬆。

吳俊杰表示，近幾場出賽因為還在習慣新動作，有時會忘記，所以場上容易出現一些狀況，但修改動作後，對控球有很大幫助。

吳俊杰在世界12強棒球賽與古巴隊的交流賽時也有登板。他表示，不會因為對手是誰想太多，「不管面對誰，都不會去怕」。吳俊杰將參加亞洲冬季棒球聯盟，他給自己設下目標，希望出賽不失分。（編輯：屈享平）1081109

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