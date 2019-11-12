桃田賢斗香港羽賽退賽 周天成爭冠大利多

（中央社記者龍柏安台北12日電）台灣羽球一哥周天成，上週在福州中國羽球公開賽銀恨，本週他轉戰香港羽球公開賽絲毫不顯疲態，中華隊總教練蔡佳欣說：「天仔調整的很好，有機會再看到他打進決賽。」

世界排名第2的周天成，上週在世界羽球巡迴賽超級750系列的福州中國羽球公開賽男單決賽，和當今世界球王桃田賢斗惡鬥3局，最後以些微之差吞敗，讓對手拿下本季第10冠，也追平前馬來西亞「拿督球王」李宗偉單季10冠的紀錄。

桃田賢斗本季戰績豐碩，單季11度打進決賽，共包攬10冠，不過歷經上週與周天成的3局硬戰後，似乎有些吃不消，本週超級500系列的香港公開賽，他選擇退賽，也提前宣告小天無緣再次和勁敵上演「顛峰對決」。

中華羽球代表隊總教練蔡佳欣透露，上午才特別詢問過周天成的身體狀況，「他回答我沒有問題，事實上他身體狀況也的確調整的非常好。」他並開玩笑地說，桃田賢斗退賽後，「就看不到小天與桃田的對決了。」

依照大會公布的賽程，周天成約在明天晚間6時30分，對上世界排名15的日本好手常山幹太，兩人過去3度交手，小天握有不敗對戰優勢。

女單好手白馭珀上週才在福州中國賽打出代表作，首輪擊敗今年世錦賽金牌、印度名將辛度（Pusarla V. Sindhu），轉戰香港卻得從會外賽起步，今天她以21比14、21比8輕取地主選手梁悅儀，順利取得會內賽門票，明天將戰世界排名18的泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）。（編輯：李錫璋）1081112