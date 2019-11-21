巨人奪央聯冠軍最難忘 陽岱鋼沒關注12強賽

旅日讀賣巨人隊陽岱鋼21日舉行返台記者會，他表示，央聯奪冠瞬間是今年球季讓他印象最深刻的地方，季後大部分時間都留給家人，所以沒關注12強賽。中央社記者張皓安攝 108年11月21日

（中央社記者謝靜雯台北21日電）旅日讀賣巨人隊陽岱鋼今天舉行返台記者會，儘管今年出賽機會不固定，他不把個人成績看太重，直言央聯奪冠瞬間是本季印象最深刻的時候，季後時間留給家人，所以沒關注12強賽。

旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼今年沒能固定先發出賽，但他把握機會表現，今年敲出4發全壘打，「岱我飛翔，敢夢計畫」邁入第6年，目前為止累計捐出新台幣228萬元，今年也以全壘打的打點為依據，將再捐出10萬元。

陽岱鋼表示，今年出賽機會雖然少，但一直努力表現，希望有好成績，儘管捐款的數目不大，但希望有力出力，可以幫助更多人。被問起今年球季印象最深刻的地方，陽岱鋼表示，個人的表現是其次，「個人的表現，都沒有勝過球隊拿中央聯盟冠軍那一瞬間的喜悅」。

陽岱鋼季後回台灣，也回故鄉台東會好友、探望家人，他表示，季後大部分時間都給家人，球場之外就不會再去講棒球的事，也提到國家隊若有戰力需求，「被選到就會去打」。至於明年4月奧運最終資格賽6搶1，陽岱鋼也提到，要看中華隊教練團和巨人球團的考量。

陽岱鋼的表弟、日職歐力士隊投手張奕，此次在世界12強棒球賽中表現亮眼，但近期有媒體爆出有家庭糾紛。陽岱鋼表示，「沒有問題，他的手機應該還有我的聯絡方式，他沒有聯絡我而已」。（編輯：張雅淨）1081121