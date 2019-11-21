射擊世界盃年終賽 林穎欣0.1分銀恨

台灣射擊女將林穎欣（左）21日在中國莆田舉行的ISSF射擊世界盃年終賽10公尺空氣步槍決賽，以0.1分之差輸給印度女將瓦菈里凡，摘下銀牌。（中華民國射擊協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 108年11月21日

（中央社記者黃巧雯台北21日電）台灣射擊女將林穎欣8月在ISSF世界盃射擊賽巴西里約站10公尺空氣步槍鍍銅，取得奧運資格，今天在年終賽決賽拿下250.7分，以0.1分之差輸給印度女將瓦菈里凡，摘下銀牌。

ISSF射擊世界盃年終賽今年在中國莆田舉行，台將共有田家榛、吳佳穎、林穎欣與呂紹全等4人受邀參加，中華隊目前已到手的5席射擊2020東京奧運資格，上述4人包辦4席，涵蓋女子25公尺空氣手槍、女子10公尺空氣手槍、女子10公尺空氣步槍、男子10公尺步槍等項目。

林穎欣今天在ISSF射擊世界盃年終賽10公尺空氣步槍預賽以632.3分、分組第一名之姿闖進決賽，但決賽一路緊追印度女將瓦菈里凡（Elavenil Valarivan），林穎欣最終拿下250.7分，不敵瓦菈里凡的250.8分，收下銀牌，而羅馬尼亞選手柯曼（Laura-Georgeta Coman）鍍銅。

吳佳穎雖闖進10公尺空氣手槍決賽，但最終以第5名作收，未能再添獎牌。

中華射擊代表隊目前確定在2020東京奧運握有5張入場券，中華民國射擊協會目前已從今年8月起展開國手選拔，主要採納國內外賽事作為積分累積，預計東奧國手人選在年底全國排名總決賽後揭曉。（編輯：張雅淨）1081121