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HBL泰山力退松山 D組晉級複賽名單出爐

最新更新：2019/11/22 22:40

（中央社記者黃巧雯台北22日電）泰山高中今天在HBL預賽以75比64力退松山高中，相隔5年，再度從松山手中搶下勝利，而D組晉級名單隨即底定，泰山、光復、松山攜手挺進12強複賽。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組預賽在台北體育館開打，今天上演「雙山對決」，上屆挑戰3連霸失利、以第5名作收的松山高中出戰泰山高中。

泰山高中首節以20比11領先，次節輪到松山高中發動攻勢，上半場結束，松山將比分追到32比36。

雙方易籃後，泰山第3節狂攻26分，拉開差距，終場就以75比64獲勝，這也是繼103學年8強賽以來，再度擊敗強敵松山。

泰山高中此役拿下17個進攻籃板，加上15個助攻，教練廖文彬認為，這是這場比賽贏球的關鍵。

廖文彬透露，他曾告訴球員：「只要掌握好節奏，信心來了，該你投球，不要客氣，好好投，投不進都算教練的，重點是要把防守做好，把分數壓好。」

面對身高高達212公分的「松山雙塔」于泓凱、于泓翔，廖文彬表示，有提醒球員，無論誰對到他們，就全力搶在前，不用在意被進球，只要下一球守下即可。

泰山上半場結束，一度僅領先4分，廖文彬透露，由於明天還有一場關鍵比賽，考量球員體力負荷，當時詢問球員是否要拚，得到肯定的答案後，他告訴球員那就要全力以赴。

今天賽事結束後，泰山高中以2勝0敗暫居D組龍頭，而光復高中、松山高中各以1勝1敗，並列第2，新屋高中吞下2連敗墊底，由於新屋僅剩對戰泰山一役，比較與另兩隊對戰成績後，確定遭到淘汰，由其他3隊晉級12強複賽。（編輯：葉俐緯）1081122

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