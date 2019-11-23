BE HEROES棒球營 王建民親率教練團訓練小朋友

BE HEROES棒球訓練營23日起一連2天在彰化八卦山棒壘球場展開，由前旅美投手王建民（中）擔任總教練，帶領小朋友學習投球、跑壘、守備和打擊等技巧，也督導小朋友進行熱身，預防受傷。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年11月23日

（中央社記者吳哲豪彰化23日電）BE HEROES棒球訓練營活動今天起一連2天在彰化八卦山棒壘球場展開，前旅美投手王建民組成教練團教導小朋友們投、打、跑、守技巧，王建民說，希望小朋友吸收細節，努力學習。

BE HEROES棒球訓練營今天上午在彰化八卦山棒壘球場展開，王建民以及世界12強棒球賽代表台灣的旅美投手江少慶、野手胡金龍以及林立等人組成的教練團，帶領彰化縣內國小棒球隊小選手，展開訓練營活動。

開訓典禮上，王建民說，希望參與活動的小朋友們努力學習，將教練們傳授的課程小細節都學好，棒球的投、跑、打、守等課程也都是依據今天授課教練的專業所設計，希望大家努力學習。

江少慶則說，希望參與活動小朋友們，能在訓練營玩得愉快。

開訓典禮結束後，擔任總教練的王建民將小朋友們分組，江少慶、林立等人則擔任各組教練，帶領小朋友們進行熱身、投球、跑壘、守備和打擊等課程，明天也將安排小組對抗賽，驗收2天來的訓練成果。（編輯：洪學廣）1081123