更多編輯台推薦新聞：
金馬獎第56屆 直播管道看這裡
娛樂

金馬獎第56屆 直播管道看這裡

中央書局重返開展 88歲陳玉海分享美好回憶
文化

中央書局重返開展 88歲陳玉海分享美好回憶

影片／特斯拉秀新車防撞玻璃竟當場砸裂 社群媒體熱議
國際

影片／特斯拉秀新車防撞玻璃竟當場砸裂 社群媒體熱議

專題／圖解香港區議會選舉 光復香港轉為投票競爭
兩岸

專題／圖解香港區議會選舉 光復香港轉為投票競爭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

HBL南山延長賽力退治平 晉級12強複賽

最新更新：2019/11/23 18:43

（中央社記者黃巧雯台北23日電）南山高中今天在HBL預賽與治平高中廝殺至延長賽，南山靠著宋昕澔延長賽飆進2顆三分球、得8分，加上劉亦晨三分打拉開比分，最終以84比76氣走治平，提前晉級12強複賽。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組預賽在台北體育館舉行，上屆第2名的南山高中今天迎戰治平高中，前3節一路領先，南山第4節卻未能守住領先優勢，加上前鋒劉亦晨讀秒階段2罰沒進，反倒讓治平的范筱林投進2分球，將比分追成68比69，而劉亦晨外線出手落空，隨後范筱林兩罰中一，將比分扳成69比69平手，將戰線逼進延長賽，這也是本屆預賽首場延長賽。

雙方在延長賽前段持續拉鋸，但南山高中靠著宋昕澔貢獻8分，包括2記三分球，以及劉亦晨讀秒階段的三分打，最終以84比76辛苦勝出，收下2連勝，成為首支挺進12強複賽的A組球隊。

談到戰況陷入膠著原因，南山高中教練許時清分析，除了籃板鞏固不佳外，治平此役祭出針對性防守，讓南山球員無法在外圍進行切傳，切入時只能靠一對一硬打。

對於劉亦晨關鍵兩罰皆墨，又急於外線出手，許時清坦言有嚇一跳，不過他提到，儘管劉亦晨欠缺大賽經驗，但在延長賽挺身而出，證明其心理素質不錯，未來打延長賽時，仍是可用之兵。

「那時候兩罰不進的時候，心情很緊張。」不過首次參加大型比賽的劉亦晨隨後並未多想，他透露，教練後來也給予鼓勵，要他重新再來過。（編輯：屈享平）1081123

延伸閱讀
HBL南山破永仁不敗金身 相隔19年再登后座[影]HBL南山逆轉勝高苑 將和能仁爭冠HBL普門3連霸夢碎 南山與永仁爭女子冠軍

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報