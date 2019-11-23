HBL南山延長賽力退治平 晉級12強複賽

（中央社記者黃巧雯台北23日電）南山高中今天在HBL預賽與治平高中廝殺至延長賽，南山靠著宋昕澔延長賽飆進2顆三分球、得8分，加上劉亦晨三分打拉開比分，最終以84比76氣走治平，提前晉級12強複賽。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組預賽在台北體育館舉行，上屆第2名的南山高中今天迎戰治平高中，前3節一路領先，南山第4節卻未能守住領先優勢，加上前鋒劉亦晨讀秒階段2罰沒進，反倒讓治平的范筱林投進2分球，將比分追成68比69，而劉亦晨外線出手落空，隨後范筱林兩罰中一，將比分扳成69比69平手，將戰線逼進延長賽，這也是本屆預賽首場延長賽。

雙方在延長賽前段持續拉鋸，但南山高中靠著宋昕澔貢獻8分，包括2記三分球，以及劉亦晨讀秒階段的三分打，最終以84比76辛苦勝出，收下2連勝，成為首支挺進12強複賽的A組球隊。

談到戰況陷入膠著原因，南山高中教練許時清分析，除了籃板鞏固不佳外，治平此役祭出針對性防守，讓南山球員無法在外圍進行切傳，切入時只能靠一對一硬打。

對於劉亦晨關鍵兩罰皆墨，又急於外線出手，許時清坦言有嚇一跳，不過他提到，儘管劉亦晨欠缺大賽經驗，但在延長賽挺身而出，證明其心理素質不錯，未來打延長賽時，仍是可用之兵。

「那時候兩罰不進的時候，心情很緊張。」不過首次參加大型比賽的劉亦晨隨後並未多想，他透露，教練後來也給予鼓勵，要他重新再來過。（編輯：屈享平）1081123