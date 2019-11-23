星國青少年羽賽 U19男單決賽台灣自家人內戰

（中央社記者黃自強新加坡23日專電）2019新加坡青少年國際羽球系列賽，台灣有多組選手今天在4強賽中取得決賽門票，其中，U19男單明天決賽，將由土地銀行廖倬甫與合作金庫黃郁豈爭冠，上演自家人內戰。

2019新加坡青少年國際羽球系列賽18日到24日舉行，新加坡、台灣、印尼、馬來西亞、日本等多國青少年新秀與好手參賽，將於24日決賽。

身兼西苑高中羽球教練的中華民國羽球協會教練王志豪告訴中央社記者，包括中租企業U19女雙、土地銀行U19男單與男雙、合作金庫U19男單、男雙與U19女雙、西湖國中U13男單與男雙、西螺國中U13男雙等選手昨天經激烈拚戰後順利闖進4強賽事。

王志豪指出，今天的4強賽中有多組台灣選手順利取得決賽門票，其中，U19男單將由土地銀行的廖倬甫與合作金庫黃郁豈爭冠，上演自家人內戰。

另外，U19男雙由土地銀行廖倬甫與盧煒璿、U19女雙由合作金庫娥斯勒柏.達古拉外與楊宜薰、U13男雙的西湖國中范萬浚與周宥翔也取得決賽門票。

這次新加坡青少年國際羽球系列賽，中華民國羽球協會除派出潛力優秀團隊參賽，也有包括中租企業、土地銀行、合作金庫、大同高中、成淵高中、西苑高中、新豐高中、松山高中，以及西湖國中、西螺國中、永康國中等企業及學校選手共80餘人報名參賽。（編輯：陳永昌）1081123