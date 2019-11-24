NBA求變 擬引進單淘汰盃賽並改季後賽種子排序

（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）體育頻道ESPN今天報導，美國職業籃球聯盟（NBA）正在研究徹底改造的可行性，包括革新季後賽形式、縮短球季、引進獨立的單淘汰盃賽等。

ESPN網站稱，聯盟正和NBA球員工會（NBPA）商談一系列可能於2021-2022球季引進的一系列建議。

其中最重要的改變之一，就是季後賽最後4強將重排種子序，排序方式將打破分區限制，而是由例行賽戰績作為排名依據。

這創造出一個由兩支同為東區或同為西區的球隊，在總冠軍賽對決的機會。

ESPN的報導表示，NBA也正研究在球季中，由30支球隊競爭的一項新盃賽的可行性。這個想法，NBA總裁席佛（Adam Silver）過去已經提出過。

在這個盃賽提案中，NBA東區的大西洋組、中央組、東南組，西區的西北組、太平洋組、西南組6個分組冠軍，將進入淘汰賽階段，另有兩個戰績次佳的隊伍同樣能夠晉級。

ESPN補充，然後共8隊進行單淘汰的對戰。

ESPN也在報導中指出，NBA改造計畫也將看到例行賽由現行的82場減為78場。

ESPN報導指稱，唯有NBPA點頭同意，NBA才會著手進行上述各項改革。如果達成協議，提案將在2020年4月NBA理事會的會議上進行表決。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1081124