大專聯賽巴青少優質先發 台東大學勝遠東科大

（中央社記者謝靜雯台北24日電）108學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽，台東大學投手巴青少表現亮眼，今天與遠東科大交手，7局優質先發，率隊以9比3拿勝，目前台東大學2勝、勝投都是巴青少。

台東大學今天與遠東科大交手，巴青少先發表現亮眼，僅在首局發生不穩，先被敲出安打、隊友守備失誤、暴投、投手犯規失掉1分，接著越投越穩，沒有再多掉分數，總計用97球投7局，僅被敲出3支安打，失掉1分責失分，有效壓制對手打線。

台東大學首局靠著接連安打、保送先馳得點，3局再靠著安打、短打推進、高飛犧牲打跑回超前分，4局張肇元開轟，陽春砲幫助球隊取得3比1領先，6局再靠著失誤、接連安打添分。

遠東科大受制於台東大學先發投手巴青少壓制，直到9局才再有得分攻勢，但追分不及、吞下敗仗。

南華大學今天與高苑科大交手，兩隊前3局僵持不下，南華大學4局靠著接連4支安打、高飛犧牲打、暴投，單局攻下2分，高苑科大5局追回1分，6局再靠著接連4支安打，拿下2分、超前比數。

南華大學9局靠著阮明契安打、蔡岡峰二壘打，送回追平分，但牛棚沒能穩守，加上守備失誤誤事，9局下半高苑科大曾祥智敲安，南華大學再見失誤送分，讓高苑科大以4比3拿下勝利。（編輯：張雅淨）1081124