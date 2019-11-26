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射箭亞錦賽複合弓 林明靜摘個人賽銅牌

最新更新：2019/11/26 17:17

（中央社記者龍柏安台北26日電）台灣複合弓女將林明靜今天在2019亞洲射箭錦標賽複合弓女子個人對抗賽銅牌戰，以144比142射下馬來西亞女將，摘下生涯在國際賽的首面個人賽獎牌。

2019亞洲射箭錦標賽今年在泰國曼谷舉行，是亞洲箭壇兩年一次盛會，也是奧運反曲弓資格賽其中一站，不過中華隊在今年荷蘭世界射箭錦標賽已提前取得男、女共6張滿額入場券，因此這站純粹為榮譽而戰。

中華複合弓代表隊在上屆亞錦賽個人項目全軍覆沒，今年則靠著林明靜打頭陣，先在女子個人對抗賽摘下銅牌，也是繼2015年吳亭廷後，相隔4年再次於複合弓女子個人賽射下銅牌。

中華隊女子複合弓教練劉亭君說，這次比賽場地風勢雖不算太強，不過偶有陣風攪局，非常考驗選手臨場反應與判斷，「林明靜這次狀況不錯，比賽過程沒有任何重大失誤，銅牌戰也有射出正常水準」。

林明靜是今年拿坡里世界大學運動會銅牌國手，不過劉亭君透露，由於林明靜在國際賽個人賽獎牌還未開張，因此銅牌戰賽前有些小緊張，「不過正式上了場她的表現依舊很穩健，就像第2趟有陣風干擾，她3箭還是飆出10、10、9高分，對手3支都是9分」。

除林明靜外，世錦賽女子個人賽金牌得主「雷母」雷千瑩，明天中午將與蘇于洋聯手，與南韓隊爭搶反曲弓混雙金牌；複合弓混雙方面，陳怡瑄與陳界綸明天下午也將聯手爭金。（編輯：唐聲揚）1081126

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