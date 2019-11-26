胡智為12強賽玩腦袋 盼投回大聯盟證明實力

旅美球員胡智為（前左）26日現身徐生明國際少棒邀請賽閉幕典禮，他目前留在台灣等待新合約，此次12強賽投出好表現，希望再度證明自己能有投回美職大聯盟的實力。中央社記者謝靜雯攝 108年11月26日

（中央社記者謝靜雯高雄26日電）旅美球員胡智為今天現身徐生明國際少棒邀請賽閉幕典禮，結束世界12強棒球賽後，胡智為留在台灣等待新合約，12強賽「玩腦袋」投出好表現，胡智為希望證明有回到大聯盟的能力。

胡智為今年球季中被美職克里夫蘭印地安人隊釋出，隨後加盟芝加哥小熊隊，本季沒有大聯盟出賽紀錄。季後到墨西哥參加冬季聯盟賽事，11月回台加入世界12強棒球賽中華代表隊，此次在12強出賽總計投8.2局，被敲6支安打、無責失分，表現亮眼。

胡智為表示， 結束12強賽後，留在台灣等待合約，並且維持身體訓練，他也提到今年球季比較不順，有低潮、有受傷，加上回台效力中華隊，一路從開季投到年底，算是職棒生涯第一次，結束12強賽後，「有一種終於可以放鬆的感覺」。

談起今年的起伏，胡智為說，「人生都會有高低潮，遇到了就去面對、當作磨練，希望可以從中吸取經驗」；今年12強賽投出好表現，胡智為也表示，很開心在教練團需要自己的時候，沒有讓大家失望。

胡智為表示，12強賽時雖然投球感覺很好，但是經過整季的出賽，身體已經出現疲乏，球速可能沒有辦法到巔峰，「12強賽玩腦袋勝過技術」，用配球、投球位置跟打者周旋，收到不錯的效果。

胡智為目前為自由球員，他表示目標還是美國職棒，此次12強賽可以對日本、澳洲國家隊投出好的成績，就是一種實力的證明，他也希望再度證明自己能有投回美職大聯盟的實力。（編輯：吳協昌）1081126