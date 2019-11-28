U18國手林子豪3安帶頭 平鎮黑豹旗晉4強

2019年第7屆黑豹旗全國高中棒球大賽8強賽程，平鎮高中28日在天母球場與大理高中交手，今年U18世界盃國手、平鎮林子豪單場3安帶動攻勢，率隊以9比1拿勝，晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 108年11月28日

（中央社記者謝靜雯台北28日電）黑豹旗青棒賽8強，平鎮高中與大理高中交手，平鎮中心棒次林子豪為今年U18世界盃國手，單場3安帶動攻勢，率隊以9比1拿勝、晉級4強，他也盼與隊友分享U18經驗，帶起團隊。

2019年黑豹旗全國高中棒球大賽8強，平鎮高中與大理高中交手，平鎮高中打線發揮，全場敲出13支安打，比賽前5局，局局得分，中心棒次第3棒林子豪、第5棒董子恩單場都敲出3支安打，火力串連，順利拿下勝利，黑豹旗連7屆闖進4強。

平鎮高中今天由洪宸毅先發，總計投4局被敲4支安打、失掉1分，平鎮5局啟動牛棚，陳志杰、范振宸、黃保羅、吳秉恩依序登板，沒再讓大理打者拿下分數，替球隊守住勝利；高二投手吳秉恩球速進步，今天最快球速約142公里。

平鎮總教練吳柏宏表示，先發投手洪宸毅起伏比較大，但打線前半段就幫忙拿下較多分數，教練團大膽讓他繼續留在場上，「他的球其實不好打，只要把球控在好球帶，還是能夠有效壓制打者」。

高二野手董子恩此次黑豹旗打擊表現穩定，今天單場3安2打點，吳柏宏表示，董子恩高一玉山盃青棒賽時，就是球隊中心打線，國小、國中國手經驗豐富，在打線中一直都有很穩定的表現。

林子豪今天單場3安3打點，林子豪表示，黑豹旗前半段狀況其實沒有很好，動作有點跑掉，肌肉力量沒能帶上來，教練團持續幫忙調整動作，重量訓練輔助，這場比賽慢慢找回好的感覺。

林子豪和4棒李灝宇都是今年U18世界盃青棒賽中華隊成員，林子豪表示有感受到外界的關注，但不會是壓力，希望跟李灝宇將U18的經驗分享給隊友，一起把球隊帶起來。

平鎮連7屆晉級4強，過去3度在黑豹旗拿下冠軍，吳柏宏表示，接下來比賽一場一場來，打到後半段大家的實力都差不多，就是看臨場掌握度誰能做的比較好，就有比較多的機會拿下勝利。（編輯：唐聲揚）1081128