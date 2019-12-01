更多編輯台推薦新聞：
台灣藍鵲躍上細胞期刊封面 台灣團隊獲國際肯定
科技

台灣藍鵲躍上細胞期刊封面 台灣團隊獲國際肯定

影片／哈登生涯第4次飆至少60分 追平喬丹並列史上第3
運動

影片／哈登生涯第4次飆至少60分 追平喬丹並列史上第3

專題／AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低
生活

專題／AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

鈴木一朗領素人棒球隊首戰 完投9局用131球

最新更新：2019/12/01 20:53

（中央社記者楊明珠東京1日專電）從美國職棒大聯盟退休的日本球星鈴木一朗所組的素人棒球隊，今天對戰智辯學園和歌山高校教職員隊，他任先發投手打第9棒，完投9局用131球，飆16次三振，以14比0完封對手。

今年3月從美國職棒大聯盟水手隊引退的傳奇球星、46歲的鈴木一朗（水手隊球團會長特助兼指導員）與好友共組的草野球隊（素人棒球隊）KOBE CHIBEN今天在神戶市的神戶綜合運動公園棒球場，對戰智辯學園和歌山高校教職員隊。

日本「日刊體育報」報導，這個球場曾是一朗的老東京日職歐力士隊的大本營。一朗今天任先發投手，扛第9棒，球衣背號是1號。雖說是素人棒球隊，但一朗並沒手下留情，投球速度之快讓對手打擊者感到瞠目結舌，有的球時速約130公里左右。

一朗不僅球速快，有時還投出滑球等的變化球。完投9局用131球飆16次三振，被敲6安無失分，球隊終場以14比0贏球。一朗在打擊上，4打數敲3安猛打賞，還跑出一支三壘安打。

一朗今天在賽前與智辯學園和歌山高校教職員隊的監督、65歲的校長藤田清司聊天時笑著說：「我的夢想實現了。」比賽結束後，他對藤田表示，感到很快樂，希望有機會再一起比賽。

一朗在賽後對媒體表示，小腿肉微微抽動著，但肩膀和手肘都還可以，感到很快樂，希望明年再戰。

藤田對媒體表示，一朗的水準真的不一樣，做事態度非常認真。一朗是那種球速投太慢會覺得對不起對方的人，所以自始至終都全力以赴認真比賽。

藤田很感謝一朗將今天的比賽當一回事，已與一朗相約明年再對戰，盼能持續這樣的關係，智辯學園和歌山高校教職員隊會努力練球，期盼明年能有好成績。

一朗去年秋天在神戶觀看高中棒球近畿大會，對於以英式銅管樂隊為主的應援（加油）方式深受感動，以此為契機與智辯和歌山展開交流。

日媒Sponichi Annex曾報導，KOBE CHIBEN（神戶智辯）隊由一朗身兼老闆、監督及王牌球員，成員大多是一朗過去職棒時期在神戶市內自主訓練時協助他的友人。隊上雖然有人有棒球經驗，但幾乎都是素人，還有人去買規則書，努力研究棒球規則。（編輯：高照芬）1081201

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報