遊騎兵不與黃暐傑換約 可能用小聯盟約簽回

美國職棒大聯盟德州遊騎兵隊3日決定不與黃暐傑換約，不過遊騎兵有可能與黃暐傑簽小聯盟約。（圖取自MLB網頁mlb.com）

（中央社記者楊啟芳台北3日電）大聯盟球員換約的最後期限，德州遊騎兵隊今天決定不與黃暐傑換約，目前在40人名單的僅剩林子偉及張育成，不過遊騎兵有可能與黃暐傑簽小聯盟約，並獲邀參加明年春訓。

今天為大聯盟球員換約最後一天，遊騎兵公關事務執行副總裁布雷克（John Blake）在推特上表示，遊騎兵將不與右投吉伯特（Ian Gibaut）、黃暐傑換約，兩人成為自由球員，目前遊騎兵大聯盟名單為38人。

不過大聯盟專欄作家蘇利文（T.R. Sullivan）在推特上表示，雖然黃暐傑及吉伯特變成自由球員，不過遊騎兵打算以小聯盟合約重新簽回2名選手，並邀請他們進行春訓，情況就像去年的桑遜（Adrian Sampson）。

黃暐傑自2015年開始效力亞利桑那響尾蛇隊，去年被交易到遊騎兵隊，於今年4月首度升上大聯盟，為台灣第15人登上大聯盟，總計在大聯盟出賽4場，防禦率3.18；在3A則是出賽18場，拿下1勝2敗，防禦率6.10。（編輯：張雅淨）1081203