陳柏毓連4年參加青棒營 最菜國三生變高三學長

（中央社記者楊啟芳新北3日電）2019年NIKE台灣青棒菁英訓練營今天在新莊棒球場展開，北科附工陳柏毓連續4年參加，他說，跟國三的自己比起來，現在更敢發問，也離打職棒的目標更近，希望問教練要怎麼調整。

來自北科附工的陳柏毓為今年U18世界盃中華隊奪冠功臣之一，10月更是遞補進入亞洲棒球錦標賽中華隊，和林子偉、張育成當隊友，當時對斯里蘭卡先發投3局，僅被敲1支安打，無失分。

林子偉和張育成是青棒訓練營的教練，從隊友變成教練，陳柏毓說：「真的是不一樣的感覺，因為亞錦賽賢拜都是隊友，可以無時無刻提醒我一些觀念，來這邊他們是教練、我是學生，自己有問題盡量發問，不要害羞。」

陳柏毓連續4年參加青棒營，4年前還是國三的時候，是所有學員中年紀最小，如今變成高三的學長，他表示，「真的差別很大，第一次不敢講話、不敢發問，比較害怕，到現在是學長，問題、想法都會比較多，我也希望學弟可以多發問，不然就錯失這次機會了」。

陳柏毓指出，不是每個人都可以連續4年都來，所以把握每次來的機會學習，並不會感到壓力，「很開心有這個榮幸連續來4次，應該算是一種助力」。

與第一次來相比，陳柏毓認為自己心態不一樣了，因為目標是打職棒，從國三到現在愈來愈接近可以挑戰職棒，「職棒強度更高，剛進去需要怎麼調整，這方面比較不知道，希望有機會可以問學長」。

每個學員都有寫下自己5年後的目標，大部分球員都寫下「打職棒」，不過陳柏毓是寫「每天都進步」，他說明：「很多事情很難講，我希望目標可以近一點，每一天、每個星期，近期的比較重要。」（編輯：張芷瑄）1081203