青棒營陳佳樂為陳瑞昌之子 盼打得比爸爸更好

（中央社記者楊啟芳新北3日電）2019年台灣青棒菁英訓練營今天在新莊棒球場展開，其中目前就讀平鎮高中一年級的陳佳樂，是統一獅教練陳瑞昌的兒子，他表示，並不會有壓力，想打得比爸爸更好，挑戰大聯盟。

這次青棒訓練營有30名學員，包含各個高中的菁英選手，加上來自忠孝國中、唯一的國中生林盛恩，其中有4名選手是「星二代」，包括曹竣崵的兒子曹祐齊、洪啟峰的兒子洪宸毅、陳炳男的兒子陳柏毓、陳瑞昌的兒子陳佳樂。

陳佳樂目前就讀平鎮高中一年級，守備位置主要是一壘，不過三壘也有在練，之前剛結束的黑豹旗青棒賽，陳佳樂因為小拇指受傷幾乎沒有上場，他說：「現在全力備戰木棒聯賽。」

由於陳瑞昌現為統一獅隊投捕教練，陳佳樂表示，由於爸爸沒辦法回台北，現在比較少相處，都是口頭講觀念，不過平常也會講電話，「可能我心情、表現低潮時會打電話回去，就會問他」。

身為球星的兒子，陳佳樂並不覺得是壓力，他說：「球是自己在打，成績是自己的，爸爸會先讓我發展，哪裡做不好才會跟我講，為什麼要這樣做，哪裡比較好。」

陳佳樂也說：「我會想打得比爸爸更好，不只是在中職，而是出去旅外，把目標放在大聯盟，會努力贏他。」

因此陳佳樂也視這次擔任青棒營教練的林子偉、張育成為偶像，他表示，「他們都站上大聯盟，成績也都不錯，不過因為今天才第一天，剛來比較陌生，我還沒去問問題，之後會去問」。（編輯：張雅淨）1081203