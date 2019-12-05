中華男足戰績不佳 足協撤換總教練

（中央社記者黃巧雯台北5日電）中華男子足球代表隊戰績不佳，中華民國足球協會今天宣布，經選訓委員會及理監事會議開會後，決議與英籍主帥藍開斯特提前解約；藍開斯特表示，可理解總教練為戰績負責下台。

藍開斯特（Louis Lancaster）今年1月接掌中華男足兵符，帶隊歷經4場國際友誼賽和5場世界盃亞洲區資格賽，取得1勝2和6敗成績，原先足協與藍開斯特合約到公元2020年1月31日止，足協決議今年12月31日提前解約，感謝藍開斯特這段期間的辛苦付出。

足協秘書長方靖仁表示，每次國際賽事結束後，選訓委員會都會邀藍開斯特報告，及討論國家隊表現與未來方向。經請藍開斯特報告並接受委員提問後閉門討論，會中委員決議提前解約。

中華隊在過去5屆世界盃亞洲區資格賽，不是在第一輪就被淘汰，就是沒拿到任何積分，藍開斯特曾期待率球員創造歷史，但接連吞敗後，來不及創造歷史，就先被拔掉兵符。

藍開斯特雖是前任教頭懷特（Gary White）助理教練，帶兵風格卻迴異，相較懷特注重防守，藍開斯特偏好進攻，喊出「進攻足球」口號。

不過，藍開斯特未能將理念實現於比賽，中華男足過去近3場比賽僅進一球、狂失21球，11月中旬客場遠征科威特更慘遭0比9血洗，5場比賽狂失25球，至今在世界盃亞洲區資格賽一勝難求。

足協已當面告知藍開斯特提前解約，藍開斯特感謝這一年來球迷支持，也表示可理解總教練為戰績負責下台。

足協表示，後續將立即啟動選訓程序，盡速選出新任教練帶領中華男足；中華男足下一場世界盃資格賽將在明年3月前往客場拚戰尼泊爾。（編輯：李明宗）1081205