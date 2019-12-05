威力盃少棒開打 在家鄉比賽：感覺像十足男子漢

（中央社記者謝靜雯花蓮5日電）2019年花蓮台彩威力盃少棒賽開打，21支球隊爭冠軍百萬獎金，今天開幕典禮由地主花蓮藍隊球員羅宇晏代表致謝詞，感謝捐贈者愛心，能在家鄉打球：「讓我感覺像十足的男子漢」。

第7屆花蓮台彩威力盃今天在花蓮國福棒球場開打，此次總計破紀錄21支球隊參賽，地主花蓮分紅、藍兩隊，過去6屆威力盃，桃園市（縣）、台東縣各拿3次冠軍，冠軍可以獲得新台幣100萬元獎金，台東縣隊去年完成二連霸，今年挑戰三連霸。

威力盃的產生，為2012年12月6日威力彩中獎人之一為花蓮人，中獎人從小有棒球夢，但沒能實現，中獎後捐出新台幣1.2億元給花蓮縣政府，希望振興家鄉少棒運動，讓台彩威力盃在花蓮舉辦20年。

花蓮、台東是許多台灣棒球好手的故鄉，但東部球員外出比賽不易，經費是很大的困難來源之一， 威力盃在花蓮舉辦，提供東部球員能在家鄉與全台各地好手較勁的好機會。

今天開幕典禮上，台灣彩券公司總經理蔡國基提到，今年U12世界盃棒球賽，中華隊拿下冠軍，當中有14名球員都打過台彩威力盃，「希望這個比賽可以成為未來國家青少年棒球選手的搖籃」。

開幕典禮21支球隊齊聚，由地主花蓮藍隊球員羅宇晏代表致謝詞，他感謝促成這個比賽的捐贈者，也提到因為有這個比賽，讓他可以在家鄉、親友面前打球，「我感覺像個十足的男子漢，不至於聽不到家人的加油聲，打一場手足無措的比賽，可以在比賽中盡情揮出強棒」。

威力盃預賽分6組舉行，每組前2名球隊晉級複賽，今天預賽第一天，地主花蓮紅隊以0比10、4局不敵南投縣隊，花蓮藍隊以17比0、4局擊敗苗栗縣隊。（編輯：李亨山）1081205