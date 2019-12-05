棒協中職爭辦6搶1 體育署盼農曆年前喬好

（中央社記者黃巧雯台北5日電）中華棒協與中職爭搶辦6搶1奧運最終資格賽，體育署長高俊雄介入協調。他今天表示，希望能在農曆年前協調完成，並釐清合作協議書中雙方權利義務，不要再有太多解讀空間。

中華職棒大聯盟會長吳志揚、中華民國棒球協會理事長辜仲諒今年1月簽署合作協議書，高俊雄擔任見證人，中職、棒協就「組、訓、賽」達成共識，除了今年11月世界棒球12強賽由棒協主辦外，未來一級賽事（包括明年4月的6搶1奧運最終資格賽），主辦比賽、參賽與選訓等，都由中職主導，棒協全力協助。

棒協日前針對舉辦賽事部分，拋出希望對三方協議書做出調整的想法，而中職則要求棒協依照協議內容執行，高俊雄為此這兩天去電辜仲諒、吳志揚。

高俊雄表示，雙方對於1月所簽合作協議書各自有不同解讀，「辜理事長認為，這件事在這個時間上大家能不能再謹慎一點，讓未來合作協議更加穩定，吳會長認為簽了合作協議就是有效，不會因為中職成員改變就有影響」。

高俊雄指出，站在體育署立場，希望能夠促請中職、棒協回到今年1月簽合作協議初衷，「同心協力、拿下奧運門票」，他透露，待棒協常務理事會結束，會再找吳志揚、辜仲諒談，希望能在農曆年前協調完成。（編輯：吳協昌）1081205