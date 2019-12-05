大專棒球聯賽徐威程致勝安 開南賞北市大首敗

（中央社記者謝靜雯台北5日電）大專棒球聯賽（公開一級）B組預賽，開南大學今天與台北市立大學交手，兩隊7局打完3比3平手，開南8局靠著徐威程致勝安，以4比3拿勝，也讓北市大吞下預賽首敗。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）B組預賽2日開打，開南大學今天與北市大交手，北市大首局靠著接連3支安打先馳得點，開南2局追回1分，3局楊皓然開轟，陽春砲幫助球隊超前比分。

北市大3局下半有攻勢，靠著接連保送、安打，單局攻下2分，再度翻轉戰局，開南大學7局追回1分、將比數扳平，8局再靠著莊凱文二壘打、徐威程安打送回致勝分，順利拿下比賽勝利。

開南大學連2天比賽都是一度處於落後，比賽後半段追分拿勝，總教練郭李建夫表示，比賽你來我往，投手的控球還需要再加強，投手闕定進後援4局飆5K，掌控比賽節奏，也讓球隊後半段保有反攻機會，是拿勝功臣之一。

美和大學今天與稻江學院交手，稻江學院1、3局各拿1分，美和科大3局下半有攻勢，靠著單局4支安打、對手1次守備失誤，攻下4分、超前比數，7局再靠著接連安打、保送，一口氣打了一輪，攻下5分，終場以9比2拿下勝利。

美和科大姚品浤今天單場2安，3局關鍵二壘打送回球隊超前分，7局安打，也有1分打點，總計貢獻2分打點，是串聯球隊攻勢關鍵，他表示，上場打擊只想著要把隊友送回，沒有想著會不會成為拿勝英雄；稻江學院今天比賽吞敗，目前預賽4連敗、一勝難求。（編輯：張芷瑄）1081205