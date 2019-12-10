張奕盼新球季證明給球團看 爭取更高薪水

旅日歐力士隊投手張奕10日舉行返台記者會，談到12強賽的精彩表現，他說，不會就此自滿，會努力備戰下一個球季。中央社記者王騰毅攝 108年12月10日

（中央社記者楊啟芳台北10日電）歐力士旅日投手張奕今天舉辦媒體茶敘，之前他獲球團加薪到800萬日圓（約新台幣222萬元），但他希望能再更高，也成為新球季的目標，盼球團好好看著自己能打出什麼樣的成績。

張奕本季在日職一軍出賽8場包含6場先發，拿下2勝4敗，防禦率5.93；張奕11月在世界12強賽先發對委內瑞拉、韓國隊，共投13.2局無失分，囊括大會防禦率王、勝率王及最佳先發投手。

季後張奕獲歐力士球團加薪，明年從420萬日圓加到800萬日圓（約新台幣222萬元）。不過張奕表示，一定是希望可以再更高，他說：「說真的今年成績沒有好到哪裡，我也沒有話說，他們也想要幫我加，跟我說如果明年成績好，加薪一定會讓我滿足。」

這也成為了張奕的目標，「我也只能讓他們知道，我能打出多好的成績，讓我有一個目標在，希望他們好好看著我打出怎麼樣的成績。」他指出，明年目標是先拚進一軍先發輪值，這次在12強繳出好投，也給了他很大的自信。

張奕表示，在12強中華隊期間，有受其他來自美國職棒的隊友影響，他說明，在日本時先發投手賽前會做一些訓練，「不過像江少慶是完全分開，所以我也學他，對委內瑞拉先發前賭賭看，結果感覺不錯，不會先消耗體力，看著隊友訓練，才知原

張奕11月在世界12強賽先發對委內瑞拉、韓國隊，共投13.2局無失分，囊括大會防禦率王、勝率王及最佳先發投手。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月12日

來美國作息是這樣」。

因此張奕也想把這樣的準備模式帶到明年球季，不過他說，會先跟教練溝通、講清楚，「因為身體是我的，自己知道感覺，只要事先溝通就好」。

張奕也指出，之前非常討厭「很黏」的打者，因為這樣會浪費用球數，「12強我就很感謝委內瑞拉的打者，幾乎1、2球就打了，但亞洲球風就不是，希望明年多做一點功課在打者身上，負擔不會這麼重」。

至於明年4月的6搶1奧運最終資格賽，是否能為中華隊效力，張奕表示，「個人是願意，期待再為國家隊爭取資格，但可能要經過球團的同意，只能看球團那邊做什麼回應」。（編輯：張芷瑄）1081210