12強演出好表現 張奕：其實這一年來過得很苦

旅日歐力士隊投手張奕10日舉行返台記者會，談到爭取奧運的6搶1資格賽，他表示有意願繼續為國家出賽，但要看母隊是否放行。中央社記者王騰毅攝 108年12月10日

（中央社記者楊啟芳台北10日電）歐力士旅日投手張奕去年棄打從投，並在世界12強賽表現亮眼。他今天在台北舉辦媒體茶敘時坦言，擔任野手時，沒有比賽機會，一度以為快要被釋出，其實這一年來過得很苦。

張奕去年季中才棄打從投，今年從育成選手轉支配下，並登上一軍舞台。年底在世界12強棒球賽入選中華隊，預賽加複賽共投13.2局無失分，一戰成名。

回想起轉練投手前，張奕表示，當時出賽場次不多，3個月來才打了7打席，「其他二軍的都去比賽，我幾乎每次都是留下來練習，很枯燥乏味，沒有比賽機會，愈練愈沒信心，我也努力過了，只是沒有出場機會覺得很懊惱，也知道可能會被開除。」

旅日歐力士隊投手張奕10日舉行返台記者會，談到12強賽的精彩表現，他說，不會就此自滿，會努力備戰下一個球季。中央社記者王騰毅攝 108年12月10日

當時育成的投手及打擊教練建議可以棄打從投，張奕指出，「一開始只是好玩的心態去投，沒想到球團給我機會，就把握這個機會，剛好也有了老婆、小孩，有責任一定要拚到支配下，在這過程當中，大家以為我12強表現很好，但回想這一年來過得滿苦的。」

剛開始轉練投手時，張奕指出，花了很大的心力做研究，也看了很多投手的影片，「為了想要拿到支配下，想要給家裡很好的生活，做了覺悟，我一定要拿到那個目標，每天做的東西都會寫筆記，重複練習。」

張奕說，去年季中剛練投手時，並不是這麼順遂，但到今年春訓開始慢慢步上軌道，前隊友金子弌大也給他建議，例如擔任先發、中繼時各自要如何準備，以及可以從比賽過程中感覺自己的投球節奏。

張奕於今年8月8日在一軍初先發，就繳出6局失1分好表現，生涯首勝入袋。他回憶：「剛好是台灣父親節，希望能拿到勝利，沒想到真的拿到，對我爸說父親節快樂；也感謝阿公一路支持我，雖然不在人世間了，但一直在我心裡，在我挫折時都會浮現出來，是繼續努力打球的動力。」（編輯：戴光育）1081210