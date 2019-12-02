張奕加薪到800萬日圓 盼明年爭取10勝

（中央社東京2日綜合外電報導）旅日歐力士隊投手張奕今天與球團協商明年年薪，確定加薪380萬日圓到800萬日圓（約新台幣222萬元），他希望明年能投出好成績，站穩先發輪值名單，爭取10勝佳績。

世界12強棒球賽日前落幕，張奕包辦投手3大獎，分別是全明星隊最佳先發投手、防禦率王及勝率王，成為12強賽史上第一人。

日本每日體育報導，張奕今天在大阪市內的歐力士球團設施內，與球團協商合約，確定明年年薪將從今年的420萬日圓，增加到800萬日圓，加薪380萬日圓，漲幅高達約9成。

張奕5月從育成選手被登錄為支配下選手，8月8日對戰日本火腿隊時，拿下日職首勝；今年登板8場比賽，總計交出2勝4敗、防禦率5.93的成績。

張奕說，如果明年能投出好成績，就能再爭取好薪水，希望站穩先發輪值名單，爭取10勝佳績。

張奕2016年以育成選秀第一順位從日本經濟大學加盟歐力士隊，守備位置是外野手；2018年6月轉為投手。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1081202