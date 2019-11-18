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世界12強棒球賽
世界12強棒球賽複賽中華隊戰績2勝3敗，名次排第5，無緣在12強搶下奧運門票，要打2020年6搶1資格賽，參賽隊伍有荷蘭、台灣及中國，有2支球隊會從美洲區資格賽產生，還有1支從大洋洲資格賽產生。
世界12強棒球賽
新聞專題
世界12強棒球賽3/34

張奕包辦12強投手3大獎 史上第一人

最新更新：2019/11/18 11:25
2019世界12強棒球賽複賽台韓大戰，12日晚間在日本千葉球場舉行，中華隊靠著張奕（圖）6.2局先發好投，加上打線大爆發，終場以7比0拿勝，完封職業球員組成的韓國隊。中央社記者張新偉千葉攝　108年11月12日
2019世界12強棒球賽複賽台韓大戰，12日晚間在日本千葉球場舉行，中華隊靠著張奕（圖）6.2局先發好投，加上打線大爆發，終場以7比0拿勝，完封職業球員組成的韓國隊。中央社記者張新偉千葉攝　108年11月12日

（中央社記者楊啟芳東京18日電）世界12強棒球賽落幕，日本隊奪下冠軍，中華隊則是第5名，不過張奕包辦投手3大獎，分別是全明星隊最佳先發投手、防禦率王及勝率王，成為12強賽史上第一人。

中華隊投手張奕在這次12強賽繳出驚艷表現，預賽先發對委內瑞拉投7局無失分，帶領中華隊闖進複賽；於複賽第2場再戰韓國，封鎖韓國6.2局無失分，總計出賽2場投13.2局無失分，獲得2勝。

12強賽事昨天落幕，決賽結束後大會公布個人獎項（不計冠軍、季軍戰成績），全明星隊11名選手陣容中，張奕獲選為最佳先發投手，王威晨則是最佳三壘手，中華隊占了2個位置。

張奕在12強防禦率保持完美的0，比較局數後勝出，奪下大會防禦率王；勝率（出賽2場2勝0敗）和韓國的梁玹種並列第一，但局數勝出，奪下勝率王，總計包辦3大投手獎，為12強賽史上第一個能達成此紀錄的選手。

其他獎項部分，鈴木誠也4成78奪打擊王、12分打點奪打點王、9得分拿下得分王，成為最有價值球員；美國隊的若克（Brent Rooker）17打數敲3發全壘打，奪全壘打王；日本隊的周東佑京以4次盜壘成功奪盜壘王，最佳防守球員為菊池涼介。

世界12強賽昨天決賽上演日韓大戰，最終日本隊以5比3擊退韓國，睽違10年再度於一級國際賽事奪下冠軍。（編輯：管中維）1081118

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