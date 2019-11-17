12強日本逆轉3分砲 相隔10年一級賽再奪冠[影]

2019世界12強棒球錦標賽17日晚間由日本隊（圖）與韓國隊爭奪冠軍獎盃，日本隊一開場就遭轟，但馬上逆轉超前，終場以5比3奪勝，拿下第2屆12強賽事冠軍，選手在場內興奮慶祝。中央社記者張新偉東京攝 108年11月17日

（中央社記者楊啟芳東京17日電）世界12強決賽今天在東京巨蛋舉行，上演日韓大戰，雖然韓國1局上轟2發全壘打，不過2局下山田哲人敲逆轉3分砲，終場日本隊以5比3擊退韓國，相隔10年於一級國際賽奪冠。

韓國隊1局上就靠著金河成2分全壘打、金賢洙陽春全壘打，攻下3分取得領先；1局下坂本勇人選到保送後，鈴木誠也敲出深遠二壘安打，日本隊追回1分。

2局下日本隊的山田哲人更是一棒轟出3分砲，逆轉取得4比3領先；7局下坂本勇人敲二壘安打後，淺村榮斗再補上安打，帶有1分打點，終場日本隊就以5比3擊退韓國，奪下冠軍。

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日本隊在預賽以3戰全勝進複賽，超級循環賽戰績則是4勝1敗（預賽1勝帶進複賽），決賽再擊退韓國，整體戰績為7勝1敗。銀牌由韓國隊獲得，銅牌則是墨西哥，之後依序為美國隊、中華隊、澳洲隊。

日本隊相隔10年再度於一級國際賽事奪冠，上一次是在2009年WBC經典賽，總教練稻葉篤紀表示，「自從我擔任國家隊總教練2年來，就一直很想要拿下冠軍，所有選手也都很渴望拿下冠軍，所以非常開心。」

日本在這次12強賽僅輸過1場比賽，以3比4不敵美國，不過稻葉篤紀認為，每一場比賽都非常有挑戰，球員都很積極，因此產生好的結果。

12強賽會最有價值球員由日本第4棒鈴木誠也獲得，今晚冠軍賽也有關鍵安打演出，雖然一開始就被韓國隊得了3分，但他說：「當時就覺得會是一場很艱難的比賽，韓國隊也很強，但選手們都很有企圖心，直到最後都沒有放棄。」

鈴木誠也擔任日本隊的第4棒，扛起重任，不過他說：「對於棒次沒有想太多，因為有很多好打者在我前面，打第4棒並不是壓力，最後能奪下冠軍達到我們的目標，感到非常開心。」（編輯：葉俐緯）1081117

2019世界12強棒球錦標賽17日晚間在東京巨蛋進行冠軍戰，日本與韓國再次交手，日本方面由投手山口俊掛帥先發。中央社記者張新偉東京攝 108年11月17日

2019第2屆世界12強棒球錦標賽17日晚間進行最終冠軍戰，日本、韓國複賽後再碰頭，韓國開場一度領先，2局下，日本山田哲人敲出3分砲，讓日本比數超前。中央社記者張新偉東京攝 108年11月17日

2019第2屆世界12強棒球賽冠軍賽17日晚間在東京巨蛋開打，上演日韓大戰，日本隊最終以5比3逆轉擊退韓國，奪下冠軍，日本選手開心衝向場內慶祝，韓國選手落寞退場。中央社記者張新偉東京攝 108年11月17日

2019世界12強棒球錦標賽17日晚間在東京巨蛋舉行最後決賽，終場地主日本隊以5比3擊退韓國，奪本屆賽事冠軍，日本隊終結者山崎康晃（左）開心得跳到捕手會澤翼（右）身上。中央社記者張新偉東京攝 108年11月17日

2019第2屆世界12強棒球錦標賽17日由地主日本隊與韓國隊在東京巨蛋爭冠，終場日本以5比3逆轉勝摘冠，賽後選手將總教練稻葉篤紀（上）高拋慶祝。中央社記者張新偉東京攝 108年11月17日

2019第2屆世界12強棒球錦標賽冠軍隊伍17日晚間出爐，由地主日本隊以5比3逆轉勝韓國，成功把冠軍獎座留在日本，賽後選手也列隊向滿場觀眾致意。中央社記者張新偉東京攝 108年11月17日

2019世界12強棒球錦標賽冠軍戰17日晚間在東京巨蛋開打，日本與韓國再度交手，現場有日本球迷頭上戴著插滿日本國旗的帽子，全力為日本隊加油。中央社記者張新偉東京攝 108年11月17日

2019世界12強棒球錦標賽冠軍隊伍17日揭曉，由日本隊封王奪冠，總教練稻葉篤紀（前右）賽後率領選手繞場，感謝球迷支持。中央社記者張新偉東京攝 108年11月17日

2019第2屆世界12強棒球錦標賽最終決戰上演日韓大戰，17日晚間在東京巨蛋開打，終場由日本逆轉奪冠。日本隊總教練稻葉篤紀（右）率選手繞場，沿途揮手向球迷致意，感謝他們熱情支持。中央社記者張新偉東京攝 108年11月17日

2019世界12強棒球錦標賽決賽17日晚間在東京巨蛋舉行，終場由地主國日本（圖）以5比3逆轉勝韓國，奪下本屆賽事冠軍，場內拋下金色彩帶歡慶。中央社記者張新偉東京攝 108年11月17日

2019第2屆世界12強棒球錦標賽冠軍隊伍揭曉，由日本隊奪下本屆冠軍，陣中選手鈴木誠也（前左）也獲頒大會MVP，從中華職棒大聯盟會長吳志揚（前右）手中接過獎座。中央社記者張新偉東京攝 108年11月17日

2019世界12強棒球錦標賽決賽17日晚間在東京巨蛋舉行，雖然韓國隊（圖）1局上就開轟，但2局下也隨即被日本山田哲人轟出逆轉3分砲，終場日本就以5比3逆轉勝，賽後韓國選手列隊向球迷致意。中央社記者張新偉東京攝 108年11月17日