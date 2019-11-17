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世界12強棒球賽
世界12強棒球賽複賽中華隊戰績2勝3敗，名次排第5，無緣在12強搶下奧運門票，要打2020年6搶1資格賽，參賽隊伍有荷蘭、台灣及中國，有2支球隊會從美洲區資格賽產生，還有1支從大洋洲資格賽產生。
世界12強棒球賽
新聞專題
世界12強棒球賽7/33

12強墨西哥再見安勝美國 史上首次進軍奧運

最新更新：2019/11/17 17:01
2019第2屆世界12強棒球錦標賽季軍戰17日在東京巨蛋登場，美國隊與墨西哥隊激戰到10局下，墨西哥打者拿瓦若（Efren Navarro）敲出斷棒再見安打，助隊奪得本屆第3名。中央社記者張新偉東京攝　108年11月17日
2019第2屆世界12強棒球錦標賽季軍戰17日在東京巨蛋登場，美國隊與墨西哥隊激戰到10局下，墨西哥打者拿瓦若（Efren Navarro）敲出斷棒再見安打，助隊奪得本屆第3名。中央社記者張新偉東京攝　108年11月17日

（中央社記者楊啟芳東京17日電）世界12強賽進行到最後一天賽事，在東京巨蛋舉行，季軍戰由美國隊交手墨西哥隊，雙方戰至延長賽，墨西哥在10局下靠著拿瓦若敲再見安打，以3比2奪勝，史上首次闖進奧運。

美國隊1局上就靠著艾德爾（Jordon Adell）敲陽春全壘打，先馳得點；6局下墨西哥展開攻勢，瓊斯（Jonathan Jones）敲出安打後，利用保送及觸身球形成滿壘，接著克拉克（Matthew Clark）敲安打，帶有1分打點，追平比數。

美國隊7局上馬上靠著馮恩（Andrew Vaughn）、達爾貝克（Robert Dalbec）接連敲安打，再攻下1分，取得2比1領先。不過9局下墨西哥的克拉克一棒轟出陽春砲，再度追平比數。

雙方戰至延長賽突破僵局制，10局上美國隊沒能拿下分數，下個半局墨西哥的拿瓦若（Efren Navarro）敲出再見安打，以3比2擊退美國。

墨西哥獲勝後，在12強賽取得美洲區最高名次，順利奪下2020年東京奧運門票，成為繼地主國日本隊、以色列及韓國隊後第4支隊伍。剩下2席名額，分別會從明年3月的美洲區資格賽，及4月的「6搶1」奧運最終資格賽產生。

墨西哥總教練卡斯楚（Juan Castro）表示，「非常高興也很滿足能拿到季軍，這是墨西哥史上第一次進奧運，感到非常驕傲」。能順利在突破僵局制拿下勝利，卡斯楚指出，之前已經針對這個規則做好準備、想好對策，所以投手也能冷靜控制局面，投得非常好。

敲出再見安打的拿瓦若在前面吞了3次三振，不過最後關鍵時刻還是交給他表現，卡斯楚說：「我知道他今天打不好，但前幾場都不錯，所以我有自信去相信他，我們隊伍的水準都非常高。」

墨西哥在超級循環賽取得3勝2敗，其中一敗是輸給日本隊，明年在奧運要再度交手日本，卡斯楚表示，「我們的狀況愈來愈好，會做好準備，為了未來更努力，我很喜歡這面銅牌，但也有信心能在奧運奪下金牌」。（編輯：葉俐緯）1081117

2019世界12強棒球錦標賽季軍戰17日在東京巨蛋開打，墨西哥打者拿瓦若（Efren Navarro）10局下一記再見安打，幫助球隊以3比2擊退美國，拿下本屆季軍。中央社記者張新偉東京攝　108年11月17日
2019世界12強棒球錦標賽季軍戰17日在東京巨蛋開打，墨西哥打者拿瓦若（Efren Navarro）10局下一記再見安打，幫助球隊以3比2擊退美國，拿下本屆季軍。中央社記者張新偉東京攝　108年11月17日
2019世界12強棒球錦標賽17日中午在東京巨蛋進行季軍戰，美國與墨西哥交戰到10局下，墨西哥打者拿瓦若（Efren Navarro）（中左）敲出再見安打，助隊以3比2奪勝笑收季軍，隊友們也紛紛衝向場內歡慶。中央社記者張新偉東京攝　108年11月17日
2019世界12強棒球錦標賽17日中午在東京巨蛋進行季軍戰，美國與墨西哥交戰到10局下，墨西哥打者拿瓦若（Efren Navarro）（中左）敲出再見安打，助隊以3比2奪勝笑收季軍，隊友們也紛紛衝向場內歡慶。中央社記者張新偉東京攝　108年11月17日
2019第2屆世界12強棒球錦標賽賽程17日最後一天，中午在東京巨蛋舉行季軍戰，墨西哥隊（白衣）終場以3比2奪勝拿下季軍，選手開心衝向場內慶祝，美國隊（藍衣）則是落寞離場。中央社記者張新偉東京攝　108年11月17日
2019第2屆世界12強棒球錦標賽賽程17日最後一天，中午在東京巨蛋舉行季軍戰，墨西哥隊（白衣）終場以3比2奪勝拿下季軍，選手開心衝向場內慶祝，美國隊（藍衣）則是落寞離場。中央社記者張新偉東京攝　108年11月17日
2019第2屆世界12強棒球錦標賽季軍戰由美國與墨西哥交手，17日中午在東京巨蛋開打，雙方激戰到10局下，墨西哥隊以再見安打氣走美國隊，美國選手們在休息區情緒低落。中央社記者張新偉東京攝　108年11月17日
2019第2屆世界12強棒球錦標賽季軍戰由美國與墨西哥交手，17日中午在東京巨蛋開打，雙方激戰到10局下，墨西哥隊以再見安打氣走美國隊，美國選手們在休息區情緒低落。中央社記者張新偉東京攝　108年11月17日
2019世界12強棒球錦標賽季軍戰17日中午在東京巨蛋舉行，墨西哥隊10局下以一記再見安打擊敗美國隊，拿下本屆季軍，也獲得2020東京奧運門票。中央社記者張新偉東京攝　108年11月17日
2019世界12強棒球錦標賽季軍戰17日中午在東京巨蛋舉行，墨西哥隊10局下以一記再見安打擊敗美國隊，拿下本屆季軍，也獲得2020東京奧運門票。中央社記者張新偉東京攝　108年11月17日
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