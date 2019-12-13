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富邦悍將與洋投索沙完成簽約 重返中職

最新更新：2019/12/13 11:00

（中央社記者楊啟芳台北13日電）中華職棒富邦悍將今天宣布，與洋投索沙完成簽約，將於明年初報到加入球隊春訓，雖然今年索沙曾被韓職SK飛龍隊買斷合約，但並未獲續約，明年將在中職度過完整球季。

索沙（Henry Sosa）今年球季初加入悍將，出賽12場都是先發，拿下8勝2敗，防禦率僅1.56，並送出85次三振，讓中職打者一籌莫展；不過上半季接近尾聲時，韓國職棒SK飛龍隊買斷索沙的合約，讓他重返韓職。

索沙於2012至2013年效力韓職起亞虎隊，2014年在耐克森英雄隊，2015至2018年在LG雙子隊。不過索沙今年重返韓職後，成績普通，出賽16場，拿下9勝3敗，防禦率3.82，季後未獲SK飛龍隊續約。

富邦悍將今天宣布與索沙完成簽約，索沙將於明年初報到加入春訓，2020年將在中華職棒度過完整球季，讓悍將的洋將戰力更加完整。

索沙透過球團表示，「相當開心能夠再次來到台灣，期待能快點穿上富邦44號球衣與熟悉的隊友們一起為冠軍打拚，也和我的球迷們相見」。

悍將領隊蔡承儒表示，「自索沙離隊後，富邦悍將依然關注他在韓職的表現，並持續與他保持聯絡。而他今年優異的投球成績與活潑樂於分享的個性，則是我們選擇與他再度簽下合約的重要依據。我們期待他明年能夠再次展現好身手，為所有支持悍將的球迷們投出精采好球。」（編輯：張雅淨）1081213

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