土耳其足球員場中行軍禮 歐洲足總決定不罰

（中央社記者何宏儒安卡拉13日專電）土耳其國家足球隊於10月間歐洲國家盃資格賽進行期間在場中集體行軍禮，向當時進入敘利亞的土軍致敬而引發爭議。報導指出，歐洲足球總會調查後決定不處以罰金。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，歐洲國家盃（Euro）資格賽10月11日、14日分別在伊斯坦堡和法國巴黎進行土耳其與阿爾巴尼亞、法國的比賽，土耳其隊員於進球後在場中集體行軍禮，向當時跨境進入敘利亞北部執行和平之泉行動（Operation Peace Spring）的土耳其軍隊致敬，引發爭議。

在法國要求下，歐洲足球總會（UEFA）就此展開調查。土耳其足球協會（Turkish Football Federation）職員亞爾德姆哲（Servet Yardımcı）告訴德米羅倫新聞社（Demiroren News Agency），UEFA決定不就此處以罰金，但是針對土耳其球迷在歐洲國家盃資格賽期間惹事生非罰款5萬歐元。

土耳其於10月9日發起和平之泉行動，跨境進入敘利亞幼發拉底河（Euphrates River）東岸掃蕩庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）和庫德工人黨（PKK）。PKK尋求建立獨立的庫德族國家，逾30年來在土耳其部分地區進行浴血叛亂，被土耳其、美國和歐洲聯盟認定為恐怖組織。安卡拉認為YPG是PKK分支。

土耳其運動員於上述軍事行動期間，在受獎或得分時以軍禮展現對土軍支持的情況接連發生。足球員之外，「新曙光報」（Yeni Safak）報導，2019年世界競技體操錦標賽在德國斯圖加特（Stuttgart）舉行期間，土耳其選手喬拉克（Ibrahim Colak）於10月12日在吊環項目封王受獎演奏國歌時，同樣行軍禮。

美聯社報導，此舉導致國際體操總會（International Gymnastics Federation）考慮對選手在領獎台上的行為進行規範。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，土耳其女子跆拳道選手雅曼（Irem Yaman）於11月2日在義大利巴利（Bari）參加歐洲跆拳道聯盟（ European Taekwondo Union）主辦的賽事時，也在獲頒金牌之際行軍禮，向土軍致敬。

土耳其足球隊遭到UEFA調查一事曾讓下令揮軍敘利亞的土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）大為光火，批評調查之舉「不正當」，表示這是有系統地針對在海外出賽的土耳其運動員動私刑責罰，並要求UEFA勿將體育政治化。（編輯：王永志）1081213