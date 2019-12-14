哈孝遠為九太加油 懷念沈董請吃大餐

第17季SBL超級籃球聯賽14日在台北開打，九太科技回歸首戰下午登場，當年九太元老球員哈孝遠（右）、歐陽進恆（中）、洪英哲（左）等人到場助勢。中央社記者黃巧雯攝 108年12月14日

（中央社記者黃巧雯台北14日電）九太科技回歸SBL首戰，今天邀請元老球員哈孝遠到場，他回憶起在九太期間，九太科技董事長沈會承對球員很好，除了常帶球員吃美式餐廳外，球員在場上吃虧時，也會挺身而出。

第17季超級籃球聯賽（SBL）今天在台北和平籃球館點燃戰火，首戰由九太科技出戰裕隆納智捷。九太為SBL元老球隊，但自第3季起東森羚羊接手，期間歷經米迪亞精靈、金門酒廠等，在金酒不再冠名贊助後，九太在新球季回歸。

九太科技今天在球隊開幕首戰邀請哈孝遠、歐陽進恆、洪英哲等元老球星到場，3人效力SBL的第一支球隊就是九太，但3人目前皆已離開籃球圈，其中哈孝遠轉戰演藝圈，而歐陽進恆從事房地產相關工作，洪英哲則擔任業務。

回憶起在九太印象最深刻的事，哈孝遠表示：「沈哥（九太科技董事長沈會承）對球員很好，接近比賽期，每次練完球都會帶球員吃飯，「一週吃3次美式餐廳F，但後來沈哥看到帳單後就說，還是帶你們去吃到飽好了。」

哈孝遠回憶，沈哥對他相當照顧，有次練完球對他說，要帶他去吃馬祖麵，但他當下沒回應，沈哥就不高興對他說，「說到吃FRIDAYS，你跑第一，說到馬祖麵你不回我」。

哈孝遠表示，九太球員在球場上吃虧，沈哥也會幫忙說話。他透露，當時的隊友楊玉明曾被對手幹拐子，後來在向沈哥告狀後，「沈哥只是很輕柔地對方球員說，你不要這樣子打球，要不然的話，很危險，之後我們打球就很peace」。

歐陽進恆則稱在九太期間印象最深刻的是一段不太好的回憶，他提到，九太第一年上半季戰績不佳，但下半季急起直追，而最後一場對戰台銀的比賽，只要贏球就能闖進4強，當時上半場大幅領先，卻在下半場卻被逆轉，最終無緣4強，也讓他至今仍銘記在心。（編輯：吳協昌）1081214