樂天進軍中職 打造無現金球場

（中央社記者吳家豪台北17日電）日商樂天株式會社今天宣布旗下中職球隊新隊名為「樂天桃猿」，將複製日本成功經驗，預計導入樂天Pickup電子票券服務，逐步打造「無現金」球場，並期許桃猿隊早日轉虧為盈。

中職Lamigo桃猿隊季後轉手日本樂天株式會社，今天下午舉行記者會，由創辦人兼執行長三木谷浩史揭名，正式宣布新球隊的隊名為「Rakuten Monkeys樂天桃猿」隊。

樂天自2008年進入台灣市場，在台灣經營多種業務，包括電子商務、信用卡與電子書等，積極在台發展樂天生態圈，目前正籌備於2020年推出銀行金融業務。樂天希望藉由進軍台灣職棒，大幅提升品牌能見度，加速各項服務成長。

樂天集團亞洲區總裁暨樂天創投總經理高澤廣志受訪表示，樂天投資桃猿隊是非常長期的投資，桃猿隊也會成為樂天核心事業之一。樂天本身對於運動事業非常重視，今後可能會推出運動相關的內容。樂天認為這次對桃猿隊是非常好的投資，也希望對台灣職棒界有所貢獻。

他說，很難預測多久之後桃猿隊可以轉虧為盈，但他相信桃猿隊有很多強項和優勢，樂天會運用這些既有強項和優勢進行改良。樂天團隊今天早上也到球場視察，發現有很多商機存在，希望球隊能早日轉虧為盈。

高澤廣志指出，樂天在日本的宮崎縣與神戶都有自己的球場，起初很難想像，在球場裡有辦法做到無現金完成所有消費；等到真正實驗後，發現確實有助於提高商家業績。樂天在日本做了許多實驗，成功案例可以複製到台灣，讓台灣消費者得到更迅速、更好的服務。

台灣樂天市場執行長羅雅薰表示，樂天從10年前踏入台灣，是樂天跨出全球的第一站，後來陸續推出樂天旅遊、樂天信用卡、樂天Kobo等服務，樂天生態圈已有近10個核心事業在台灣，合計會員數超過650萬人。

羅雅薰說，樂天在日本的球場是第一個無現金球場，也是第一個導入動態系統的球場，球迷在球場的體驗更方便，樂天也能更了解會員的餐飲和消費偏好，可以讓樂天與會員的溝通更頻繁。這些服務都有機會複製到台灣來，提供台灣粉絲全新的看球體驗。

她也透露，樂天正規劃將旗下Pickup電子票券服務導入桃猿隊的球場，球迷在線上購買餐飲或商品後，到了球場可以直接用電子票券兌換餐點或取貨，逐步打造無現金球場。至於是否發行球隊聯名信用卡，目前尚未定案；另外將規劃推出與球員訊息相關的電子書內容。（編輯：林淑媛）1081217