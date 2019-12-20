彭政閔接副領隊 劉志威：對球團發展有幫助

中華職棒中信兄弟隊新球季教練團20日正式公布，一軍總教練由丘昌榮（右3）接受，剛退役的陳江和（右2）則任一軍首席教練，「恰恰」彭政閔（左3）為副領隊兼農場主管，林威助（右）則續任二軍總教練。中央社記者謝靜雯攝 108年12月20日

（中央社記者謝靜雯台北20日電）彭政閔今年卸下球員身份，新任務並非教練職，而是主管職，擔任副領隊兼農場主管。領隊劉志威表示，彭政閔臨場經驗足夠，希望豐富不同閱歷和思維，對球團發展會很有幫助。

中職中信兄弟隊公布新球季教練團，由本土教練接手主導，除了總教練丘昌榮和一軍首席教練陳江和外，其餘一軍教練沒有大變動，投手教練佛斯特、牛棚教練林恩宇、打擊教練許皓銘、投捕教練陳智弘、守備教練黃泰龍，至於二軍教練團還在安排中，確定後會公布，另外也新聘前洋投艾迪頓為國際部球探。

彭政閔過往都在一線，今年球季從球員身份退下後，並非從教練職出發，而是偏行政職的副領隊兼農場主管。劉志威表示，由辦公室訂定球隊方針，需要專業人士協助，彭政閔是很好的人選，可以幫忙了解教練團想法，協助球團整合與訂定訓練方針。

劉志威解釋，彭政閔在一線的臨場經驗足夠，讓他學習從不同角度豐富閱歷和思維，未來不論是適當的時間出任總教練，或者是續任行政職，相信都會對球團未來的發展有很大的幫助。

球迷關注，「恰恰」彭政閔改任行政相關職務後，是否就少有機會跟球迷接觸，劉志威也向球迷喊話，「大家不用擔心看不到恰恰，只要我們的活動需要他現身，不管他在什麼位置我們都會安排」。（編輯：吳協昌）1081220