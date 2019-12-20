接兄弟副領隊兼農場主管 彭政閔：挑戰自己

中職中信兄弟隊20日宣布，「恰恰」彭政閔（右）新球季將接任副領隊兼農場主管，領隊劉志威（左）表示，未來球隊的球風、訓練規畫，都是彭政閔的任務範圍。中央社記者謝靜雯攝 108年12月20日

（中央社記者楊啟芳台北20日電）中信兄弟今天宣布，彭政閔將接任球團副領隊兼農場主管，與農場副主管藤田學搭配，彭政閔表示，由於行政職務是不熟悉的新領域，猶豫了一陣子，不過會挑戰自己，也會出國進修。

中信兄弟今天宣布，剛卸下球員身分的彭政閔，明年新球季接任副領隊兼球團農場主管，領隊劉志威表示，二軍農場培育必須更往前、分工要更細，日籍教練藤田學則擔任農場副主管，二軍總教練則是林威助續任。

針對擔任副領隊及農場主管，彭政閔表示，從11月世界12強棒球賽結束後，已經與球團討論一陣子，畢竟在退役之前，都在一級戰場，如今要退下來擔任行政職務，他坦言是不小挑戰，也思考了一陣子。

球星陳金鋒也是擔任富邦悍將副領隊，彭政閔指出，有跟陳金鋒討論過，「他說這是個會被討厭的位置，因為別人不一定會認同你，但要盡量做到讓別人接受，畢竟人與人之間是最難處理的，既然接下了，就要多多學習，挑戰自己」。

對於未來規劃，彭政閔笑說：「我想會在農場走來走去，看農場裡的雞和牛。」由於才剛與球團討論好，他表示，目前還沒有太多想法，「我會慢慢從藤田教練身上學習，也會出國進修學習，還要慢慢看。」

目前球團規劃彭政閔到美國、日本進修，會先從美國開始，預計最快明年3月出發，一次待2至3個月，觀摩美職的延長春訓；日本方面，彭政閔表示，想去日本跟在養樂多隊擔任一軍監督的高津臣吾討教經驗。

不過由於6搶1東京奧運最終資格賽在4月初，是否延續12強賽擔任中華隊教練，而影響到出國進修的計畫，彭政閔表示，由於才剛轉任新職務，還需要更多時間累積、吸收，這部分要再跟球團討論。

未來彭政閔是否有可能接任總教練，劉志威說：「台灣總教練需要養成，如果離開這個位置，就離開了圈子很可惜，所以我們希望總教練都是從球隊出來，也許未來在適當的時間點會出任總教練，但不會設限。」（編輯：張芷瑄）1081220