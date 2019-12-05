鄭錡鴻與同屆同學一起退休 學習擔任教練

（中央社記者楊啟芳新北5日電）中信兄弟二軍教練鄭錡鴻全程參與2019年NIKE青棒菁英訓練營，他於今年卸下球員身分，與同學羅錦龍、鍾承祐在同年退休，他表示，目前還在學習擔任教練，與選手的溝通最重要。

鄭錡鴻從2004年至2009年在美國職棒，於2011年加入兄弟象，不過今年退休轉任教練，結束球員生涯。之前鄭錡鴻在中信兄弟秋訓，這幾天則是全程參與青棒訓練營，今天與高中選手們分享經驗談。

有小選手發問，如果投球時壓力很大要怎麼應對，鄭錡鴻說：「站在投手丘上就要覺得自己是最強的，不管對手是誰，要忘記恐懼，想著自己比他強，不要給打者給嚇到了。」

鄭錡鴻提到，除了球速快，球的轉速也非常重要，「手腕應用很重要，手指摩擦球的瞬間、扣縫線，多做手腕伸展有幫助。」他也提醒選手，平常練習怎麼丟球，比賽就要怎麼丟，不要刻意表現，保持同樣的心情與態度。

鄭錡鴻認為，每一屆青棒選手都愈來愈好，「他們學習能力很強，上課都有在聽，今天講，明天馬上可以用出來。」他在課堂分享的東西也會與職棒球員說，鄭錡鴻指出，「職棒是自己的事業，要對自己負責。」

卸下球員身分後，鄭錡鴻認為，當教練確實很不一樣，之前自己練完球就下班，但現在要顧及到每個選手，現在也還在學習，「溝通最重要，要互相信任，讓選手相信我們。」

鄭錡鴻在高苑工商時期的同學，包括羅錦龍、鍾承祐都於今年退休，但他並不覺得感慨，「職棒很現實，早晚會有這一天，但這也是一個新的開始、學習，我也有跟他們聯絡，互相學習、一起退休。」（編輯：張銘坤）1081205