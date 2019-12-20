彭政閔陳江和新任務 兄弟本土教練接手時機到

（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職中信兄弟隊今天宣布新球季的教練團布局，彭政閔接任副領隊兼農場主管，陳江和接一軍首席教練。劉志威說，過去3年採洋教練政策，「現在應該是本土教練可全面接手的時機」。

中信兄弟隊今天宣布新球季教練團安排，兩名今年球季結束後卸下球員身分的彭政閔、陳江和都有新任務，彭政閔接任副領隊兼農場主管。領隊劉志威表示，未來球隊的球風、訓練規劃，都是彭政閔的任務範圍。

中職中信兄弟隊20日宣布，「恰恰」彭政閔（右）新球季將接任副領隊兼農場主管，領隊劉志威（左）表示，未來球隊的球風、訓練規畫，都是彭政閔的任務範圍。中央社記者謝靜雯攝 108年12月20日

陳江和接任一軍首席教練，劉志威表示，陳江和今年上半球季引退後，一直都在一軍協助教練團訓練，有了這一年的默契，相信明年球季會是新的開始，「這會是球團往前進步重要的一步」；林威助續任二軍總教練，日籍教練藤田學擔任農場副主管。

兄弟隊由丘昌榮接任一軍總教練，他表示，新球季整個教練團都是近年球團自己養成的，教練團彼此有一定程度的了解，默契上更可以配合，「我也跟球員相處了6年，希望能彼此了解，做到最佳的配置」。

劉志威表示，過去3年兄弟球團採用洋教練政策，但最終目的還是要讓本土教練接手，這些年本土教練團跟在美籍、日籍教練身邊學習，「球團對於教練培育十分重視，相信現在是本土教練可以接手的時機」。（編輯：張雅淨）1081220

中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔（左）18日晚間告別新莊棒球場，好友、富邦悍將隊副領隊陳金鋒（右）送上別具意義的行李箱，致贈儀式結束後，兩人擁抱致意。中央社記者張新偉攝 108年9月18日