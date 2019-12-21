ABL塔克下半場飆分秀 夢想家轟垮富邦復仇成功

（中央社記者黃巧雯台北21日電）ABL寶島夢想家前一次在主場不敵台北富邦勇士，兩隊今天再度碰頭，靠著洋將塔克下半場狂飆25分，以及全隊16記三分球，終場以88比80獲勝，完成甜蜜復仇。

東南亞職業籃球聯賽（ABL）今天在彰化縣立體育館上演本季第2次「台灣內戰」，相較於寶島夢想家與富邦勇士前一次對決，這次雙方陣容都略做調整，富邦勇士陣中球星、「野獸」林志傑前一役因傷提前退場，經檢查為右足第二蹠骨壓力性骨折，預計缺陣6至8週。

寶島夢想家近期一口氣更換2名洋將，找來上季效力澳門黑熊、有「大三元製造機」之稱洋將塔克（Anthony Tucker），以及托爾伯特（Jordan Tolbert）助陣。

「台灣噴射機」張宗憲與林書緯上半場各扮演夢想家、富邦勇士領頭羊，分別進帳14分、12分，上半場結束，夢想家以36比34領先。

上半場6投皆墨的塔克，在易籃後找回準星，外線連發，而林書緯也挺身而出，適時彌補林志傑缺陣的得分空缺，夢想家帶著1分領先進入決勝節。

林書緯在倒數4分44秒時，靠著拋投扳成71比71平手，而塔克持續轟炸籃框，帶領夢想家以8分差獲勝，勇奪主場2連勝。

夢想家洋將塔克拿下全場最多的25分，得分全集中在下半場，包括7記三分球，外加5籃板、9助攻，本土球員則以張宗憲貢獻21分最佳。

張宗憲表示，此役就照著教練計畫執行，盡量以防守帶動進攻，並保持侵略性，而球隊在後段比賽能頂住壓力、投進關鍵球，抓下防守籃板，他認為則是贏球關鍵。

富邦勇士林書緯雖替補出發，依舊進帳全隊最多的23分，三分線手感火熱，8投中5，洋將梅奧（O.J. Mayo）則貢獻20分。（編輯：張芷瑄）1081221