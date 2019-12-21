SBL決勝節逆轉九太 璞園首勝開張

（中央社記者黃巧雯台北21日電）桃園璞園建築今天出戰九太科技，決勝節上演逆轉秀，靠著林耀宗投進關鍵二分球，並搶下防守籃板，終場以91比90險勝，中止2連敗，本季首勝到手，九太苦吞4連敗。

超級籃球聯賽（SBL）今天繼續在台北和平體育館展開賽事，首場由璞園出戰九太，兩隊都在尋求本季首勝，九太上半場曾以50比41領先，璞園第3節展開逆襲，追成只剩2分差。

雙方決勝節比分互咬，九太靠著于煥亞、蘇奕晉外線輪番開火，一度握有7分領先，但仍遭璞園迎頭趕上，在讀秒階段，林耀宗先是上籃得手，加上搶下防守籃板，中斷對方攻勢，終場璞園就以91比90迎來本季首勝，並賞給九太4連敗。

璞園此役有5人得分雙位數，陣中唯一的洋將愛德（Seskus Edvinas），拿下全隊16分，另有8籃板、8助攻，陳冠全則繳出15分、9籃板的成績單。

璞園今天對連2場大三元的九太洋將塞森（Franklin Session）祭出嚴密防守，簡偉儒表示，這場與隊友輪流防守塞森，盡量不要讓塞森有機會接球、發動攻勢。

不過簡偉儒也稱讚，塞森無論機動性、破壞力、速度、爆發力等各方面都很好，主要透過身體對抗，消耗對方體力，但他也坦言其實非常累。（編輯：張芷瑄）1081221