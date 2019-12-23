柳賢振新東家 傳4年24億進藍鳥

（中央社多倫多22日綜合外電報導）體育頻道ESPN的巴桑（Jeff Passan）報導，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇的韓國強力左投柳賢振，同意以一紙4年8000萬美元（約新台幣24.36億元）合約轉戰多倫多藍鳥。

柳賢振2018年因為鼠蹊部嚴重缺賽15週，但他2019年在道奇整季保持健康，且是國家聯盟最佳投手之一。

柳賢振去年夏天首度獲選參加明星賽。本季例行賽，他投182.2局，送出163次三振，僅有24個保送，戰績14勝5敗，和國聯最佳的2.32防禦率。

柳賢振雖非宰制力十足的投手，但他有5種球路，且都能精準控制。現年32歲的他2018年球季起至今兩個球季，防禦率僅2.21，僅紐約大都會王牌迪格隆（Jacob deGrom）的成績比他出色。

道奇2012年12月簽下柳賢振，在美國的前兩年投得非常有效率，但他歷經兩次重大的肩膀手術，2015年、2016年只先發1場。柳賢振在2017年逐漸站穩腳步，接著連投兩年好球，也成為最具影響力的投手之一。

柳賢振在道奇共出賽126場，僅有一場不是先發，累計成績54勝33敗、防禦率2.98。他在2018年賽季結束後，走「合格報價」（Qualifying Offer）的方式與道奇簽下1年1790萬美元的合約，今年賽季結束後就盛傳，已為道奇打了6個賽季的柳賢振在與藍鳥接洽。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1081223