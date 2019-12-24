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台啤洋將巴克利場均雙十 蟬聯單週最佳球員

最新更新：2019/12/24 13:51
超級籃球聯賽（SBL）持續在台北和平籃球館開打，獲選首週最佳球員的台啤洋將巴克利（Kentrell Barkley）（前），再度繳出場均「雙十」的成績單，助台啤繳出5連勝，一舉蟬聯第2週最佳球員。（籃協提供）中央社記者黃巧雯傳真 108年12月24日
超級籃球聯賽（SBL）持續在台北和平籃球館開打，獲選首週最佳球員的台啤洋將巴克利（Kentrell Barkley）（前），再度繳出場均「雙十」的成績單，助台啤繳出5連勝，一舉蟬聯第2週最佳球員。（籃協提供）中央社記者黃巧雯傳真 108年12月24日

（中央社記者黃巧雯台北24日電）第17屆SBL上週賽事繼續在台北和平籃球館開打，獲選首週最佳球員的台啤洋將巴克利，再度繳出場均「雙十」的成績單，助台啤繳出5連勝，一舉蟬聯第2週最佳球員。

超級籃球聯賽（SBL）台啤首週拿下2連勝後，上週對戰九太科技、裕隆納智捷、台灣銀行，接連告捷，將連勝紀錄推進至第5場，也是SBL 5支球隊中，目前唯一維持不敗之身的球隊。

巴克利（Kentrell Barkley）上週繳出24.3分，10籃板、4.7助攻的成績單，連2週獲選單週最佳球員，巴克利除了感謝台啤外，他表示：「我在球場上就是專注做好每一件小事情，守好每一顆球，搶下每一個籃板。」

不過，巴克利自認，儘管自己並不是天分很好的球員，在球場上也沒有特別突出，但他每一顆球都拚盡全力，努力完成球隊給的任務。（編輯：葉俐緯）1081224

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