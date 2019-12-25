紐約大都會補強牛棚 網羅前洋基火球男貝坦塞斯

美國職棒大聯盟紐約大都會隊積極補強，24日宣布以一年合約簽下曾效力同城敵手洋基8年的「火球男」貝坦塞斯（圖）。（圖取自twitter.com/Mets）

（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）美國職棒大聯盟MLB紐約大都會積極補強，今天宣布以一年合約簽下曾效力同城敵手洋基8年的「火球男」貝坦塞斯。今年因傷幾乎整季報銷的他誓言協助新東家奪下世界冠軍。

31歲的貝坦塞斯（Dellin Betances）擁有剛猛速球，曾4度入選明星賽，是洋基昔日倚重的牛棚大將。2014年起，他連5季三振100次以上，是大聯盟史上首位達成這項成就的後援投手。

不過，貝坦塞斯今年賽季受肩傷困擾，直到9月中才首次登板。但他復出首役樂極生悲，跳下投手丘慶祝三振打者時左腳阿基里斯腱部分撕裂，導致賽季報銷。

大聯盟官網報導，大都會為提升牛棚戰力，以一年合約簽下貝坦塞斯，包含2021與2022年賽季的球員和自動續約選擇權。據報導，合約保證價碼為1050萬美元（約合新台幣3.16億元），總值上看1450萬美元。

貝坦塞斯透過球團新聞稿表示：「我愛紐約，我在曼哈頓成長，在布魯克林上高中，在史塔登島打小聯盟，在布朗克斯登上大聯盟，如今我很高興要在皇后區與大都會一起贏得世界大賽。」

貝坦塞斯生涯前8季都效力洋基，出賽358場，拿下36次救援成功，防禦率2.36，投381.2局，三振621次。

2014年起，貝坦塞斯連兩季獲選美國聯盟年度最佳後援投手。他的直球最高時速可達101英里（約162.5公里），搭配兩種刁鑽變化球，生涯每9局可三振14.6名打者，在至少投過100局的投手中，僅次於密爾瓦基釀酒人終結者海德（Josh Hader）與洋基終結者柴普曼（Aroldis Chapman）。

大都會總管范維格南（Brodie Van Wagenen）形容貝坦塞斯是大聯盟頂尖後援投手之一，耶誕佳節來臨之際，期盼大都會奪冠的球迷有如拿到一份超棒禮物。

大都會今年賽季牛棚防禦率在大聯盟排倒數第6，被寄予厚望的狄亞士（Edwin Diaz）與法米利亞（Jeurys Familia）表現差強人意，導致戰績欠佳。貝坦塞斯加盟後，預計和狄亞士、法米利亞與魯戈（Seth Lugo）組成牛棚核心。（編輯：馮昭）1081225