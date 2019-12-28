簡偉儒領軍 SBL璞園擊敗台銀奪第2勝

超級籃球聯賽（SBL）在台北和平籃球館持續開打，桃園璞園建築28日迎戰台灣銀行，璞園簡偉儒（白衣）拿下全隊最高18分，助隊以96比80大勝。（籃協提供）中央社記者黃巧雯傳真 108年12月28日

（中央社記者黃巧雯台北28日電）SBL桃園璞園建築今天迎戰台灣銀行，璞園全隊5人得分雙位數，在簡偉儒18分帶領下，以96比80大勝，也是璞園本季得分最高，收下第2勝。

超級籃球聯賽（SBL）今天在台北和平籃球館舉行2場賽事，璞園26日迎戰戰績龍頭台灣啤酒時，寫下半場得分新低紀錄，休兵一天，今天與台銀交手。

璞園今天擺脫前一役締造難堪紀錄的陰霾，加上台銀首節命中率不到2成，且雙洋將米歇爾（Charles Mitchell）與瓊斯（Matt Jones）上半場僅拿11分，璞園中場休息時，取得49比35領先。

雙方易籃後，簡偉儒第3節外線開火，助璞園將比分拉開至77比55，台銀末節展開反擊，但為時已晚，終場璞園以96比80獲勝。

簡偉儒此役斬獲全隊最高的18分，外加5籃板、3助攻，洋將愛德（Seskus Edvinas）拿下15分、6籃板。

關鍵時刻靠著三分球，助璞園拉開差距的林耀宗，也繳出13分、14籃板成績單，談到今天表現，林耀宗表示，並沒有想太多，就做好自己該做的事情。

璞園贏球後，本季第2勝入袋，林耀宗也相當開心，他強調，每名球員都有努力做好自己本分，以及做出貢獻。（編輯：張芷瑄）1081228