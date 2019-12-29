SBL台啤險勝台銀 摘8連勝平隊史紀錄

（中央社記者龍柏安台北29日電）台灣啤酒今天靠著巴克利與塞瑟夫兩名洋將，聯手26投19中，合力攻下49分，終場81比76擊敗台灣銀行，拉出開季8連勝，也追平隊史最長連勝紀錄。

第17季超級籃球聯賽（SBL）今天在台北和平籃球館進行2場賽事，本季未嘗敗績的台啤，開賽就靠著巴克利（Kentrell Barkley）與塞瑟夫（Ihor Zaytsev）合體攻堅，不過次節進攻當機，一度陷入11分落後。

台啤總教練周俊三坦言，今天對手無論攻防都很出色，也造成台啤大量失誤，「中場我告訴球員，必須打得更有耐心、減少失誤，下半場球員做得不錯，也找回我們自己的進攻節奏。」第3節台啤掀出一波30比14攻勢逆轉戰局，也是輸贏的分水嶺。

攻下26分、10籃板與4助攻的台啤洋將巴克利也盛讚台銀打得很棒，「尤其是他們非常積極爭搶進攻籃板，也讓他們多出很多第2波進攻機會。」台銀團隊籃板以51比38領先台啤，其中光是進攻籃板就高達25次。

對於能夠拉出開季8連勝，周俊三表示，他有一票優秀的年輕球員，雖然前幾季球隊也曾遭遇低潮，不過他們也從對手身上學到不少東西，「能夠再次拉出8連勝，對球隊、球員來說都是一種鼓舞。」

台銀浪費上半場雙位數領先，第3節遭台啤逆轉，總教練陳國維肯定子弟兵表現，也認為球員做到所有教練團賽前設定的目標，「很可惜第3節還是出了一點狀況，錯失了比較多的空檔。」（編輯：管中維）1081229