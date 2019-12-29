SBL簡偉儒飆7顆3分球領軍 璞園轟垮裕隆收2連勝

（中央社記者龍柏安台北29日電）桃園璞園建築射手簡偉儒今天3分火力全開，全場飆進7顆3分球，獨拿21分，搭配洋將愛德24分進帳，終場以105比97擊敗裕隆納智捷，也拿下本季首度的2連勝。

第17季超級籃球聯賽（SBL）今天在台北和平籃球館進行2場賽事，稍早台灣啤酒以81比76擊敗台銀，拉出追平隊史最長8連勝，晚場璞園找回團隊球風，全隊累計飆進17記3分球，轟垮對手裕隆。

璞園今天開局就拉出36比20攻勢，其中簡偉儒獨拿12分，他透露，裕隆這週面臨嚴苛4連戰，今天是最後一天，體能狀態已經下滑，所以璞園刻意加快導球速度，就是要讓對手跑起來，加速消耗對方體力。

簡偉儒也坦言，自己手感的確不錯，「尤其開賽就能投進，信心也會跟著起來。」單場砍進7顆3分球，也是他SBL生涯單場最高紀錄。

璞園歸化洋將戴維斯（Quincy Davis）因傷至今仍無法歸隊，全隊僅剩洋將愛德（Edvinas Seskus）苦撐，他強調，「我是團隊型球員，無論場上有2個還是3個、甚至4個洋將，我的打法都一樣，我還是用自己方式打球。」

璞園總教練麥班達坦言，璞園一直都是支慢熱球隊，主因是球隊系統繁雜，新加盟球員都需要時間適應，他也舉愛德為例，「前幾場愛德還是在傳台啤系統的球，這幾場才逐漸適應。」

過去曾效力璞園的裕隆射手簡浩，也認為對手今天打出了「璞園Style」，他坦言，「我們因為是4連戰，看得出來今天他們就是要我們拚命跑，沒關係，等到他們下次4連戰的時候，換成我們來弄他們。」（編輯：洪學廣）1081229