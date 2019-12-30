逸信阿娜斯不怕反對堅持打棒球 富邦U18好投

新北富邦國際城市U18棒球賽，新竹市投手逸信．阿娜斯（圖）4強賽與花蓮縣隊交手，4局2人出局、滿壘時接手後援，總計投3.1局被敲4支安打，投出2次三振，失掉2分責失分，率隊以5比2、7局因雨裁定拿勝，晉級冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 108年12月30日

（中央社記者謝靜雯新北30日電）新北富邦國際城市U18棒球賽，新竹市隊投手逸信．阿娜斯曾因心臟問題遭家人反對投入運動領域，但他堅持對棒球的興趣，也走出自己的路，今天4強賽勇敢對決，率隊晉級冠軍戰。

2019年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，新竹市隊投手逸信．阿娜斯今天4強賽與花蓮縣隊交手，4局2人出局、滿壘時接手後援，替球隊守住可能掉分危機，總計投3.1局被敲4支安打，投出2次三振，失掉2分責失分，率隊以5比2、7局因雨裁定拿勝，晉級冠軍戰。

新竹市隊總教練蔡丞賢表示，逸信．阿娜斯前陣子狀況不好，將他移至後援慢慢調整，今天比賽勇敢對決打者，是球隊可以拿下勝利的關鍵之一。

逸信．阿娜斯沒有少棒資歷，國小是田徑隊短跑選手，看著兩個哥哥打棒球產生興趣，國中改打棒球。逸信．阿娜斯透露，因為心臟不好，外婆一開始很反對他接觸田徑和棒球，但他自評身體狀況可以負荷，還是想繼續打棒球。

逸信．阿娜斯國中到高一階段都以外野手為主，升上高二後覺得野手發展機會少，主動向教練提出要改練投手，也慢慢投出表現。逸信．阿娜斯自評今天投球表現整體還不錯，但也提到速度和變化球的精準度還可以更好。（編輯：張雅淨）1081230