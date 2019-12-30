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呂紹全摘奧運門票 林穎欣跟著受益

最新更新：2019/12/30 21:35
台灣射擊好手呂紹全（右）11月在卡達杜哈舉行的亞洲射擊錦標賽男子10公尺空氣步槍項目，「壓線」取得奧運門票，由於女子好手林穎欣（左）早在世界盃巴西站就取得女子10公尺空氣步槍奧運入場券，依規定，2020東京奧運兩人可直接搭配、征戰混雙。中央社記者龍柏安攝　108年12月30日
台灣射擊好手呂紹全（右）11月在卡達杜哈舉行的亞洲射擊錦標賽男子10公尺空氣步槍項目，「壓線」取得奧運門票，由於女子好手林穎欣（左）早在世界盃巴西站就取得女子10公尺空氣步槍奧運入場券，依規定，2020東京奧運兩人可直接搭配、征戰混雙。中央社記者龍柏安攝　108年12月30日

（中央社記者龍柏安台北30日電）一張奧運門票，卻能參加兩項比賽，這是步槍好手呂紹全最大貢獻，明年東京奧運他除可參加10公尺空氣步槍，還能與林穎欣聯手征戰混雙，他開玩笑說：「這張門票價值連城。」

呂紹全今年11月在卡達杜哈舉行的亞洲射擊錦標賽，於男子10公尺空氣步槍「壓線」取得奧運門票，由於林穎欣早在世界盃巴西站就已取得女子10公尺空氣步槍奧運入場券，依照規定明年東京奧運，兩人可直接搭配征戰混雙。

林穎欣和呂紹全是2018亞運射擊混雙金牌得主，今晚中華射擊協會在萬華凱達飯店宴請選手與教練，出席領獎的林穎欣坦言，在得知呂紹全取得門票剎那，她真的很開心，「因為總算有隊友了，再說奧運聯手出戰混雙，也一直是我們兩人共同的目標。」

林穎欣也承認，隨著奧運資格賽即將封關，呂紹全遲遲還沒取得資格，一度也讓她有點緊張，不過她強調：「我對他有信心。」

如今兩人紛紛搭上駛向東京的奧運列車，還能再次聯手征戰混雙，呂紹全開玩笑地說：「學妹要多加油，因為要靠她射好一點。」林穎欣則說：「上次（亞運）就靠我了，這次該輪到他扛我。」

兩人私底下互拌嘴開玩笑，不過在訓練上可不馬虎，呂紹全表示，近來除積極強化體能，也針對姿勢進行改造，希望透過修正動作讓自己的表現更穩定。他展現學長風範豪氣地說：「剛剛只是在開玩笑，這回混雙就看我的。」（編輯：管中維）1081230

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