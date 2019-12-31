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孟加拉女性健美首位冠軍 呼籲別受傳統價值阻礙

最新更新：2019/12/31 15:03

（中央社達卡30日綜合外電報導）孟加拉首位女性健美比賽冠軍得主是年僅19歲的拉曼（Awhona Rahman），她今天敦促全國女孩跟隨她的步伐，別讓傳統價值成為絆腳石。

拉曼表示，在孟加拉這個保守、穆斯林居多的國家，鮮少女性固定運動，但她預料一切將會改變。

拉曼昨天剛擊敗另外29名女性健美選手。所有參賽者都穿著幾乎全身包緊緊的健身服，明顯有別於常見的清涼比基尼。

拉曼透過電話告訴湯森路透基金會（TRF）：「女生練健美不太常見。許多女生想去健身房，但會猶豫不決，因為我們社會很保守。」

「極少人把健美當職業，但現在有了比賽，我相信女生會更受鼓舞。」

拉曼表示，如果女性想去健身房運動，「她應該要能隨心所欲」。

「她應該有自信，不應該猶豫。」

孟加拉健美協會（Bangladesh Bodybuilding Federation）期盼最終讓女性參加國際賽事。

協會的媒體委員會主席伊斯蘭（Nurul Islam）說：「我們遵守所有國際規則。她們穿了緊身衣，但全身都包起來。」

伊斯蘭表示，首屆女性健美比賽迴響超乎預期，還說希望下次有更多女性參加。他說：「我們原本預期最多10名參賽者，但這次來了30人。」

「女性上健身房還是很少見，但情況逐漸改變，至少在首都達卡（Dhaka）風氣漸起，這是好兆頭。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1081231

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