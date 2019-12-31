新北藍隊富邦U18二連霸 教頭盼球員添自信

（中央社記者謝靜雯台北31日電）2019年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰，新北藍隊投手群聯手壓制，加上打線適時串聯，終場以7比1擊敗新竹市隊、完成2連霸；總教練周宗志盼藉此給球員信心、備戰明年比賽。

新北藍隊今天冠軍戰與新竹市隊在新莊棒球場交手，新竹市隊比賽前半段守備狀況多，新北藍隊首局靠著接連安打、暴投先拿1分，2局再靠著保送、接連安打，新竹市隊單局3次失誤，攻下2分、拉開領先差距。

新北藍隊3局再啟攻勢，靠著保送、蔡佳諺安打、失誤、高飛犧牲打跑回第4分，7局再靠著接連保送、安打，多添3分保險分，順利拿下比賽勝利。

新北藍隊先發投手曾宥叡前4局僅被敲出1支安打、無失分，5局1人出局後投出保送、被敲二壘打，再投出保送，讓對手攻占滿壘，滿壘時馮皓接手中繼，守住失分危機，林昱珉7局接手後援，僅失1分責失分，投出5次三振，新北藍隊3任投手聯手壓制，替球隊守住勝利。

富邦U18是今年最後一個青棒盃賽，各隊藉由這個比賽觀察球員狀況、調整隊形，備戰明年的高中棒球聯賽（木棒組）賽事，以及國手選拔賽。

新北藍隊總教練周宗志表示，此次比賽最主要觀察野手重點為楊豪恩、賴俊、楊正宇和周委宏，希望他們透過高張力比賽磨練經驗，備戰明年度的比賽；楊正宇今天敲出1安，周委宏單場3安、表現不差。

周宗志表示，之前長華盃、黑豹旗全國高中棒球大賽都沒能順利連霸很可惜，富邦U18順利完成連霸，也算是「一個完美的小句點」，希望藉這次比賽增加球員信心，為明年比賽做準備；新北藍隊林昱珉拿下賽會最有價值球員（MVP）。（編輯：張芷瑄）1081231