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沙波尼斯雙十 溜馬讓76人苦吞3連敗

最新更新：2020/01/01 12:10

（中央社印第安納波利斯31日綜合外電報導）美國職籃NBA印第安納溜馬今天在沙波尼斯（Domantas Sabonis）斬獲23分、10籃板的「雙十」成績帶領下，以115比97讓少了恩比德的費城76人苦吞3連敗。

溜馬華倫（T.J. Warren）拿下21分，特納（Myles Turner）獲得14分，藍姆（Jeremy Lamb）進帳13分，麥德莫特（Doug McDermott）攻下12分，曾是76人一員的麥康奈（T.J. McConnell）今天有11分、10助攻。

溜馬今天贏球，終止2連敗，本季主場戰績提升為15勝3敗，整體戰績22勝12敗追平76人，溜馬目前排在東區第5。

76人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）今天因為左膝傷勢缺陣，球隊因此陷入混亂而輸球，本季76人在恩比德缺陣的7場比賽中，只贏了其中3場。

76人的西蒙斯（Ben Simmons）今天有18分、10籃板的「雙十成績」，李察遜（Josh Richardson）則是獲得20分。

自從耶誕節在主場121比109擊敗密爾瓦基公鹿後，76人連續打了3場客場比賽，但陸續敗給奧蘭多魔術、邁阿密熱火、76人，吞下3連敗。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1090101

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