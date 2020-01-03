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唐西奇表現全面 獨行俠勝籃網避免3連敗

最新更新：2020/01/03 15:29

（中央社達拉斯2日綜合外電報導）唐西奇今天斬獲31分、13籃板、7助攻，全能表現率美國職籃NBA達拉斯獨行俠123比111擊敗布魯克林籃網，避免球隊吞下本季首次的3連敗。

唐西奇（Luka Doncic）這場比賽差3次助攻，就能拿下個人本季第10次、生涯第18次「大三元」。

他在第4節包括3記三分球在內，一共砍進15分，整場比賽包括5個三分球在內，18次出手命中9球，幫助球隊在最後6分45秒內，打出15比7攻勢，最終拿下勝利。

獨行俠的波辛吉斯（Kristaps Porzingis）右膝痠痛，哈達威（Tim Hardaway Jr.）右腿筋緊繃，兩人連兩場比賽缺陣，但獨行俠仍成功避免吞下本季首次3連敗。

塞斯．柯瑞（Seth Curry）補上傷兵缺戰少掉的火力，在三分線外的表現是完美的5投俱中，最終攻下25分。克雷貝（Maxi Kleber）前6次出手全部命中，為獨行俠挹注18分。

丁威迪（Spencer Dinwiddie）獲得籃網最高的19分，穆沙（Dzanan Musa）挹注14分。

籃網今天輸球，讓本季最長的連敗延續到第4場，近10場比賽輸掉7場，並自2019年11月22日以來，勝率首次跌破5成。

厄文（Kyrie Irving）2019年11月14日對丹佛金塊的比賽打完，因為右肩傷勢影響就未再出賽，籃網這段期間的戰績是12勝10敗。這場比賽，譚普（Garrett Temple）也因為右膝挫傷缺陣。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1090103

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