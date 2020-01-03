王宗豪12強賽磨練再進化 期待拚6搶1資格賽

第4屆爆米花棒球聯盟季後賽3日開打，台灣電力在天母球場首戰派出12強賽國手王宗豪先發登板，以7.1局好投壓制對手，助隊旗開得勝。中央社記者謝靜雯攝 109年1月3日

（中央社記者謝靜雯台北3日電）第四屆爆米花棒球聯盟季後賽，台灣電力首戰派出12強賽國手王宗豪先發，王宗豪7.1局好投壓制、率隊拿勝；王宗豪自評12強賽磨練心態更成熟，若有機會打6搶1資格賽會全力以赴。

第四屆爆米花棒球聯盟4強季後賽，今天在天母棒球場開打，台灣電力首戰與安永鮮物交手，王宗豪先發好投壓制，投到8局1人出局，用球數已經破百顆，總教練李盈南表示，王宗豪展現霸氣，雖然想要繼續往下投，但用球數多，控球已經受到影響，所以選擇讓他退場休息。

王宗豪今天總計用107球投7.1局，被敲出4支安打，投出2次三振，失掉1分非責失分，表現亮眼，球隊以9比2拿勝、王宗豪為勝投；李盈南表示，王宗豪一直是球隊的1號王牌，「重要比賽讓他先發，就是該場比賽打算全力拿下」。

王宗豪表示，今年生涯首度遇到明顯的身體疲勞期，維持手感之餘，會透過慢跑、伸展放鬆，今天先發出賽控球狀況其實沒有很好，但壘上有跑者時，隊友守備、捕手配球引導給了很大的幫助。

王宗豪有入選去年底世界12強棒球賽中華代表隊，12強賽總計2場出賽，投1.1局被敲2支安打，包括1發全壘打，失掉2分責失分；王宗豪過往國際賽資歷豐富，但面對更高層級的國際賽事，他表示張力和強度完全不同。

王宗豪表示，雖然上場的機會不多，但是經過世界12強賽磨練，心態上更成熟，「參加12強賽是一種肯定，多少也能增加自信心」；至於今年4月的奧運棒球最終6搶1資格賽，王宗豪表示，若國家隊有戰力需求，也想要再披上國家隊戰袍。（編輯：方沛清）1090103